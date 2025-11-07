Tréner Francúzov by radšej „nehral“ na výročie parížskych útokov - VIDEO, FOTO

Tréner francúzskej futbalovej reprezentácie Didier Deschamps vyjadril vo štvrtok želanie, aby sa zápas jeho tímu v kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta 2026 proti Ukrajine nehral 13. novembra, čiže v deň, keď si krajina pripomína 10. výročie parížskych teroristických útokov z roku 2015.
V ten deň pred desiatimi rokmi si série útokov v Paríži vrátane okolia štadióna Stade de France, kde sa v tom čase hral priateľský zápas medzi Francúzskom a Nemeckom, vyžiadali 130 obetí na životoch.
V prípade teroristických útokov v Paríži z roku 2015 vyniesli rozsudok, Abdeslam dostal doživotie
„Je to citlivá téma. Hlboko vnútri si myslím, že by bolo lepšie, keby sme sa mohli vyhnúť zápasu 13. novembra,“ povedal Deschamps na tlačovej konferencii pri oznámení nominácie na nadchádzajúce kvalifikačné zápasy. „Bolo to možné? Nemám na to odpovede a nie je to na mne.“
Tréner dodal, že zápas proti Ukrajine bude „špeciálnym dňom s pietnymi spomienkami“. „Z rešpektu k rodinám, ktoré trpeli a stratili svojich blízkych, musí byť povinnosťou pamätať si tieto udalosti. A na ten deň je naplánovaný pre nás veľmi dôležitý futbalový zápas,“ dodal.
Francúzsko po štyroch zápasoch vedie D-skupinu s 10 bodmi. Na konte má o tri body viac ako Ukrajina. V druhom novembrovom dueli sa Francúzsko predstaví v Azerbajdžane.