Francúzsko opäť štrajkuje proti dôchodkovej reforme, očakáva sa viac ako 250 protestov

Francúzi v utorok pokračujú v štrajkoch proti dôchodkovej reforme. Štrajkujú smetiari, pracovníci komunálnych služieb či rušňovodiči. V krajine sa očakáva viac ako 250 protestov, od ktorých si organizátori sľubujú, že budú najväčšou ukážkou nespokojnosti s legislatívou presadzovanou vládou prezidenta Emmanuela Macrona.

Protesty proti dôchodkovej reforme

O návrhu zákona, proti ktorému sa vo Francúzsku konajú protesty už takmer dva mesiace, tento týždeň debatuje francúzsky Senát. Odborové zväzy hrozia, že zmrazia francúzske hospodárstvo zastavením práce vo viacerých sektoroch, najviditeľnejšie otvoreným štrajkom u národného železničného dopravcu SNCF.

Zrušili pätinu letov

Vláda v tejto súvislosti vyzvala ľudí, aby pracovali z domu, ak im to práca dovoľuje. Očakáva sa, že nebudú premávať vlaky do Španielska a Nemecka a vlaky smerujúce do a z Veľkej Británie podľa SNCF zredukovali o tretinu.

Na Letisku Charlesa de Gaulla zrušili pätinu letov a zhruba tretinu letov zrušilo Letisko Paríž-Orly. Očakáva sa tiež, že bude štrajkovať viac ako 60 percent učiteľov základných škôl aj ďalší zamestnanci verejného sektora.