Francúzsko nevylučuje skonfiškovanie ruských aktív na pomoc Ukrajine, upozorňuje však na riziká

Francúzsko nevylučuje, že Európska únia zmrazené ruské finančné prostriedky skonfiškuje na pomoc Ukrajine, ale upozornilo, že takýto krok by mohol ohroziť finančnú stabilitu Európy. „O použití samotných aktív možno uvažovať len v rámci Európskej únie,“ povedal v francúzsky premiér François Bayrou.

Podľa francúzskeho ministra financií Érica Lombarda by bol však takýto krok v rozpore s medzinárodnými dohodami. „Nech si o konaní Ruska na Ukrajine myslíme čokoľvek… nie je medzinárodným zvykom konfiškovať aktíva centrálnych bánk,“ povedal Lombard. „Podľa európskeho práva neexistuje dôvod na skonfiškovanie“ ruských aktív a, „ak by k tomu došlo bez právneho dôvodu, mohlo by to predstavovať riziko pre európsku finančnú stabilitu“, upozornil Lombard.

Použitie týchto prostriedkov by však mohlo pomôcť zaplniť obrovskú medzeru v rozpočte na obranu, keďže Európa sa snaží prevziať väčšiu úlohu v obrane Ukrajiny pred ruskou inváziou. V EÚ je v súčasnosti zmrazených viac ako 200 miliárd eur z rezerv ruskej centrálnej banky, čo predstavuje asi dve tretiny celkových ruských aktív blokovaných po celom svete.