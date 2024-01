Francúzska premiérka Borneová odstúpila z funkcie, udialo sa tak po otrasoch týkajúcich sa migrácie

Francúzska premiérka Elisabeth Borneová v pondelok odstúpila z funkcie. Udialo sa tak po nedávnych politických otrasoch týkajúcich sa migrácie. Borneová týmto krokom pripravila pôdu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi, aby v najbližších dňoch vymenoval novú vládu.

Borneová uviedla, že rezignovala na žiadosť Macrona, pričom dodala, že prezident má „vôľu vymenovať nového premiéra“. Jej rezignácia prišla po nedávnom schválení spornej imigračnej legislatívy podporovanej Macronom, ktorej cieľom bolo okrem iných opatrení posilniť vládnu schopnosť deportovať niektorých cudzincov.

Borneová bola vymenovaná do funkcie v máji predminulého roka po Macronovom znovuzvolení na druhé funkčné obdobie. Bola v poradí druhou francúzskou premiérkou. Minulý rok Borneová čelila masovým protestom, ktoré boli často poznačené násilím proti nepopulárnym zmenám v súvislosti s odchodom do dôchodku. Návrh zákona o zvýšení veku odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov vstúpil do platnosti vlani v apríli, čo nahnevalo mnoho ľudí v celej krajine.