Francúzska polícia zadržala 101 fanúšikov AS Rím pred duelom Európskej ligy v Nice

Niektorí zadržaní mali pri sebe zbrane, mesto posilnilo bezpečnostné opatrenia.
Francúzska polícia zadržala 101 fanúšikov talianskeho klubu AS Rím v centre mesta Nice. Stalo sa tak deň pred zápasom 1. kola ligovej časti Európskej ligy 2025/2026 proti miestnemu tímu OGC Nice.

Podľa miestnej policajnej prefektúry boli medzi zadržanými aj ozbrojené osoby. Nezávislý zdroj pre AFP uviedol, že talianski fanúšikovia mali pri sebe palice, lopaty aj boxery. A s nimi sa pohybovali po centre mesta na Francúzskej riviére.

Prefektúra tiež informovala, že na v stredu večer bude počas zápasu viac ako 400 policajtov dohliadať na dodržiavanie verejného poriadku, aby zabránili verejným nepokojom.

„Od včera bolo v centre Nice nasadených viac ako 200 príslušníkov vrátane dvoch mobilných jednotiek, ktoré zabránili rôznym formám verejného neporiadku a zadržali 102 osôb identifikovaných ako ultras AS Rím, ktorí mali pri sebe zbrane,“ uviedla prefektúra.

Neskôr počet zadržaných upravila na 101. Zadržaní boli umiestnení do policajnej väzby. Miestne úrady zakázali fanúšikom AS Rím prejavovať svoju klubovú príslušnosť v uliciach mesta od utorka 15.00 h do štvrtka 11.00 h.

