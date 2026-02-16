Francúzska polícia vyšetruje zabitie krajne pravicového aktivistu ako možnú vraždu, vláda viní radikálnu ľavicu

Francúzske úrady začali vyšetrovanie pre podozrenie z vraždy v súvislosti so smrťou krajne pravicového aktivistu, ktorý zomrel minulý týždeň po brutálnom útoku. Informoval o tom v pondelok lyonský prokurátor Thierry Dran.
Dvadsaťtriročný Quentin Deranque utrpel vážne poranenie mozgu po tom, čo ho vo štvrtok napadlo „najmenej šesť“ maskovaných osôb počas protestu krajne pravicových skupín proti vystúpeniu ľavicového politika na univerzite v Lyone. V súvislosti s útokom nebol zatiaľ nikto zadržaný, polícia sa snaží identifikovať páchateľov. Prípad vyšetrujú ako „úmyselné zabitie“ a „obzvlášť ťažké ublíženie na zdraví“.
Incident ešte viac vyhrotil napätie medzi francúzskou krajnou pravicou a radikálnou ľavicou pred marcovými komunálnymi voľbami a prezidentskými voľbami v roku 2027, v ktorých má pravicové Národné zhromaždenie (RN) historicky veľmi silnú pozíciu.
MAGA posilňuje kontakty s európskou krajnou pravicou, Francúzsko sa obáva vplyvu na prezidentské voľby
Vláda obvinila radikálne ľavicové hnutie Nepoddajné Francúzsko (LFI), že svojou rétorikou prispieva k zhoršujúcej sa atmosfére násilia.
Krajná pravica pripisuje útok skupine Jeune Garde (Mladá stráž), antifašistickému mládežníckemu hnutiu, ktorého spoluzakladateľom je poslanec za LFI. Skupina, ktorá bola rozpustená minulý v júni, odmietla akékoľvek prepojenie s týmito „tragickými udalosťami“.
Vládna hovorkyňa Maud Bregeonová v pondelok obvinila LFI, že „roky podporuje klímu násilia“, a preto za útok z minulého štvrtka nesie „morálnu zodpovednosť“.