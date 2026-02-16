Francúzska polícia prehľadala kancelárie bývalého ministra Jacka Langa pre väzby na Epsteina

Francúzski vyšetrovatelia v pondelok prehľadali kancelárie bývalého ministra kultúry Jacka Langa v rámci vyšetrovania jeho vzťahov s odsúdeným sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom. Informovala o tom národná finančná prokuratúra.
Zostal šokovaný
Lang začiatkom februára odstúpil z funkcie prezidenta Inštitútu arabského sveta (IMA) pre podozrenia z finančných väzieb na Epsteina.
Osemdesiatšesťročný politik odmieta akékoľvek pochybenie a uviedol, že bol „šokovaný“, keď sa jeho meno objavilo v zakladacích dokumentoch schránkovej spoločnosti, ktorú Epstein vytvoril v roku 2016.
Jeho dcéra Caroline, ktorá mala údajne vlastniť polovicu akcií tejto spoločnosti, následne odstúpila z dvoch funkcií.
Nemá čo skrývať
Domová prehliadka sa uskutočnila v čase, keď sa Lang lúčil s kolegami počas ceremoniálu po viac než desiatich rokoch na čele inštitútu. „Som rád, že finančná polícia koná,“ povedal vo svojom prejave. „Som potešený, pretože nemám čo skrývať.“
Lang patril k najvýznamnejším francúzskym politikom svojej doby. Najväčšiu politickú váhu získal ako minister kultúry počas prezidentstva socialistu Francoisa Mitterranda v 80. a 90. rokoch minulého storočia.