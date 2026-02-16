Francúzska polícia prehľadala kancelárie bývalého ministra Jacka Langa pre väzby na Epsteina

Dlhoročný šéf Inštitútu arabského sveta odmieta obvinenia a tvrdí, že nemá čo skrývať.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
France Obit Badinter
Bývalý francúzsky minister kultúry Jack Lang. Foto: SITA/AP
Francúzsko Iné správy Iné správy z lokality Francúzsko

Francúzski vyšetrovatelia v pondelok prehľadali kancelárie bývalého ministra kultúry Jacka Langa v rámci vyšetrovania jeho vzťahov s odsúdeným sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom. Informovala o tom národná finančná prokuratúra.

Zostal šokovaný

Lang začiatkom februára odstúpil z funkcie prezidenta Inštitútu arabského sveta (IMA) pre podozrenia z finančných väzieb na Epsteina.

Osemdesiatšesťročný politik odmieta akékoľvek pochybenie a uviedol, že bol „šokovaný“, keď sa jeho meno objavilo v zakladacích dokumentoch schránkovej spoločnosti, ktorú Epstein vytvoril v roku 2016.

Jeho dcéra Caroline, ktorá mala údajne vlastniť polovicu akcií tejto spoločnosti, následne odstúpila z dvoch funkcií.

Nemá čo skrývať

Domová prehliadka sa uskutočnila v čase, keď sa Lang lúčil s kolegami počas ceremoniálu po viac než desiatich rokoch na čele inštitútu. „Som rád, že finančná polícia koná,“ povedal vo svojom prejave. „Som potešený, pretože nemám čo skrývať.“

Lang patril k najvýznamnejším francúzskym politikom svojej doby. Najväčšiu politickú váhu získal ako minister kultúry počas prezidentstva socialistu Francoisa Mitterranda v 80. a 90. rokoch minulého storočia.

Viac k osobe: Francois MitterrandJeffrey Epstein
Okruhy tém: Obchod so ženami Sexuálne zneužívanie detí Sexuálny škandál Zneužívanie detí
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk