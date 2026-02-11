Bývalý šéf Rady Európy Jagland prišiel pre podozrenie zo stykom s Epsteinom o imunitu

Bývalý generálny tajomník európskej organizácie mal podľa médií udržiavať s americkým finančníkom úzke vzťahy a opakovane uňho bývať.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Thorbjorn Jagland
Bývalý generálny tajomník Rady Európy Thorbjørn Jagland. Foto: SITA/AP
Európa Iné správy Iné správy z lokality Európa

Rada Európy (RE) zbavila v stredu diplomatickej imunity svojho bývalého generálneho tajomníka Thorbjørna Jaglanda, ktorého nórske úrady vyšetrujú pre podozrenia z korupcie a väzby na amerického sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina.

Nórska polícia minulý týždeň oznámila začatie vyšetrovania pre „závažnú korupciu“ voči 75-ročnému Jaglandovi, ktorý bol v minulosti aj premiérom Nórska.

Chcel pomôcť s bytom

Kauza sa rozšírila po tom, čo americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo novú sériu takmer troch miliónov dokumentov súvisiacich s Epsteinovým prípadom. Ten zomrel v roku 2019 vo väzbe, keď čakal na súd pre obvinenia z rôznych trestných činov sexuálnej povahy.

Podľa nórskeho denníka VG mal Jagland s Epsteinom rozsiahle kontakty a mal ho požiadať aj o finančnú pomoc pri kúpe bytu. Bývalý politik to poprel s tým, že všetky úvery získal od nórskej banky.

Zlý úsudok

Dokumenty však podľa médií ukazujú, že v roku 2018 u Epsteina býval v New Yorku a predtým aj v jeho parížskom byte v rokoch 2015 a 2018. V roku 2014 plánoval s rodinou cestu na Epsteinov súkromný karibský ostrov, ktorá bola napokon zrušená.

Jagland priznal, že udržiavaním kontaktov s Epsteinom preukázal „zlý úsudok“. Imunitu mal ako šéf Rady Európy, ktorá dohliada na demokraciu a ľudské práva, za činy spáchané počas výkonu funkcie v rokoch 2009 až 2019.

Právo brániť sa

Súčasný generálny tajomník Alain Berset uviedol, že jej zrušenie „umožní nórskemu justičnému systému vykonávať svoju prácu a pánovi Jaglandovi, ak bude stíhaný, brániť sa“. Organizácia zároveň spustí interné preverenie a revíziu svojich riadiacich postupov.

Jagland stál na čele nórskej vlády v rokoch 1996 až 1997 a v minulosti predsedal aj výboru udeľujúcemu Nobelovu cenu za mier.

Viac k osobe: Jeffrey Epstein
Firmy a inštitúcie: Rada Európy
Okruhy tém: generálny tajomník Rady Európy nórska vláda Sexuálny škandál Zbavenie imunity
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk