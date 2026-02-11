Bývalý šéf Rady Európy Jagland prišiel pre podozrenie zo stykom s Epsteinom o imunitu

Rada Európy (RE) zbavila v stredu diplomatickej imunity svojho bývalého generálneho tajomníka Thorbjørna Jaglanda, ktorého nórske úrady vyšetrujú pre podozrenia z korupcie a väzby na amerického sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina.
Nórska polícia minulý týždeň oznámila začatie vyšetrovania pre „závažnú korupciu“ voči 75-ročnému Jaglandovi, ktorý bol v minulosti aj premiérom Nórska.
Chcel pomôcť s bytom
Kauza sa rozšírila po tom, čo americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo novú sériu takmer troch miliónov dokumentov súvisiacich s Epsteinovým prípadom. Ten zomrel v roku 2019 vo väzbe, keď čakal na súd pre obvinenia z rôznych trestných činov sexuálnej povahy.
Podľa nórskeho denníka VG mal Jagland s Epsteinom rozsiahle kontakty a mal ho požiadať aj o finančnú pomoc pri kúpe bytu. Bývalý politik to poprel s tým, že všetky úvery získal od nórskej banky.
Zlý úsudok
Dokumenty však podľa médií ukazujú, že v roku 2018 u Epsteina býval v New Yorku a predtým aj v jeho parížskom byte v rokoch 2015 a 2018. V roku 2014 plánoval s rodinou cestu na Epsteinov súkromný karibský ostrov, ktorá bola napokon zrušená.
Jagland priznal, že udržiavaním kontaktov s Epsteinom preukázal „zlý úsudok“. Imunitu mal ako šéf Rady Európy, ktorá dohliada na demokraciu a ľudské práva, za činy spáchané počas výkonu funkcie v rokoch 2009 až 2019.
Právo brániť sa
Súčasný generálny tajomník Alain Berset uviedol, že jej zrušenie „umožní nórskemu justičnému systému vykonávať svoju prácu a pánovi Jaglandovi, ak bude stíhaný, brániť sa“. Organizácia zároveň spustí interné preverenie a revíziu svojich riadiacich postupov.
Jagland stál na čele nórskej vlády v rokoch 1996 až 1997 a v minulosti predsedal aj výboru udeľujúcemu Nobelovu cenu za mier.