Britský premiér Keir Starmer zatiaľ odoláva tlaku vyvolanému Epsteinovou aférou

Britský premiér Keir Starmer v pondelok vyhlásil, že zostáva na čele vlády napriek rastúcemu tlaku a výzvam na odstúpenie v súvislosti so škandálom okolo jeho rozhodnutia vymenovať Petra Mandelsona za veľvyslanca v USA. Kontroverzia súvisí s jeho väzbami na zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina.
Starmer sa snaží upevniť svoju pozíciu po tom, čo vyšlo najavo, že Mandelson udržiaval kontakty s Epsteinom aj po jeho odsúdení v roku 2008. Premiér tak čelí kritike zo strany opozície aj vlastných poslancov, ktorí spochybňujú jeho úsudok.
Pokračovať s dôverou
Podľa vládneho zdroja sa Starmer prihovoril zamestnancom na Downing Street s odkazom, že chce „pokračovať s dôverou, kým budeme meniť krajinu“. Jeho hovorca novinárom povedal, že premiér sa sústreďuje na prácu a zostáva „pozitívne naladený“, hoci medzi zákonodarcami silnejú pochybnosti o jeho budúcnosti.
Aj najbližší poradca
Situáciu zhoršili aj odchody kľúčových spolupracovníkov. V pondelok rezignoval šéf komunikácie Tim Allan, len deň po tom, čo funkciu opustil aj šéf kancelárie Morgan McSweeney. Ten bol považovaný za Starmerovho najbližšieho poradcu a jedného z architektov návratu labouristov do politického stredu po ére Jeremyho Corbyna.
Strata dvoch vysokých predstaviteľov tak ešte viac oslabila premiérovu pozíciu v čase, keď čelí jednej z najvážnejších politických kríz od nástupu do funkcie.