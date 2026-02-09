Britský premiér Keir Starmer zatiaľ odoláva tlaku vyvolanému Epsteinovou aférou

Po odchode ďalších blízkych spolupracovníkov čelí Starmer silnejúcim výzvam na rezignáciu.
Britský premiér Keir Starmer. Foto: SITA/AP
Britský premiér Keir Starmer v pondelok vyhlásil, že zostáva na čele vlády napriek rastúcemu tlaku a výzvam na odstúpenie v súvislosti so škandálom okolo jeho rozhodnutia vymenovať Petra Mandelsona za veľvyslanca v USA. Kontroverzia súvisí s jeho väzbami na zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina.

Starmer sa snaží upevniť svoju pozíciu po tom, čo vyšlo najavo, že Mandelson udržiaval kontakty s Epsteinom aj po jeho odsúdení v roku 2008. Premiér tak čelí kritike zo strany opozície aj vlastných poslancov, ktorí spochybňujú jeho úsudok.

Pokračovať s dôverou

Podľa vládneho zdroja sa Starmer prihovoril zamestnancom na Downing Street s odkazom, že chce „pokračovať s dôverou, kým budeme meniť krajinu“. Jeho hovorca novinárom povedal, že premiér sa sústreďuje na prácu a zostáva „pozitívne naladený“, hoci medzi zákonodarcami silnejú pochybnosti o jeho budúcnosti.

Aj najbližší poradca

Situáciu zhoršili aj odchody kľúčových spolupracovníkov. V pondelok rezignoval šéf komunikácie Tim Allan, len deň po tom, čo funkciu opustil aj šéf kancelárie Morgan McSweeney. Ten bol považovaný za Starmerovho najbližšieho poradcu a jedného z architektov návratu labouristov do politického stredu po ére Jeremyho Corbyna.

Strata dvoch vysokých predstaviteľov tak ešte viac oslabila premiérovu pozíciu v čase, keď čelí jednej z najvážnejších politických kríz od nástupu do funkcie.

