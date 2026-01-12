Španielska polícia zadržala na mori loď s doteraz najväčším kontrabandom kokaínu

Španielska polícia v pondelok oznámila, že skonfiškovala doteraz najväčšiu zásielku kokaínu na mori po tom, čo v Atlantickom oceáne zadržala kontajnerovú loď smerujúcu do Európy, ktorá prevážala takmer desať ton tejto drogy.
Medzinárodná spolupráca
Policajti minulý týždeň vykonali raziu na lodi plaviacej sa pod vlajkou Kamerunu, ktorá vyplávala z Brazílie, pričom zaistili 9 994 kilogramov kokaínu ukrytého v 294 balíkoch v zásielke soli, uvádza s vo vyhlásení španielskej polície.
Počas operácie, do ktorej boli zapojené americké, brazílske, britské, francúzske a portugalské úrady, zatkli 13 členov posádky plavidla a zaistili jednu bližšie nešpecifikovanú strelnú zbraň určenú na ochranu kontrabandu, dodala polícia.
Vstupná brána
Úzke väzby Španielska s Latinskou Amerikou a blízkosť Maroka, ktoré je popredným producentom marihuany, z tejto krajiny na Pyrenejskom polostrove robia jednu z najdôležitejších vstupných brán pre pašerákov drog do Európy a Európskej únie (EÚ).
V roku 2024 španielska polícia zadržala 13 ton kokaínu z kontajnerovej lode, ktorá dorazila do juhošpanielskeho prístavu Algeciras z Ekvádoru. Išlo o doteraz najväčšiu zásielku tejto drogy zhabanú na španielskej pevnine.