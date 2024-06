Francúzi na ME vo futbale po nevýraznom výkone zdolali Rakúšanov, možno však prišli o Mbappého

Futbalisti francúzskej reprezentácie vstúpili do európskeho šampionátu v Nemecku víťazstvom, v pondelkovom zápase v Düsseldorfe zdolali najtesnejším rozdielom 1:0 výber Rakúska.

Jediný gólový moment videli diváci v 38. minúte, keď si loptu nešťastne do vlastnej bránky zrazil obranca Maximilian Wöber.

Možná strata Mbappého

Pre jedného z favoritov celého šampionátu to však nebol dokonalý večer. Úradujúci vicemajstri sveta totiž okrem nevýrazného výkonu zaznamenali aj možnú stratu svojej najväčšej hviezdy Kyliana Mbappého. Dvadsaťročný zakončovateľ si v 87. minúte zlomil nos v súboji s rakúskym stopérom Kevinom Dansom.

„Nie je to dobré. Nemôžem povedať viac, ale jeho nos nevyzerá dobre. Je to veľká komplikácia a škvrna na dnešnom stretnutí,“ okomentoval zranenie svojho zverenca tréner Didier Deschamps a doplnil: „Nechcem zachádzať do detailov, pretože ich zatiaľ nepoznám. Je mi však jasné, že Francúzsko bolo vždy silnejšie s Mbappém v zostave ako bez neho.“

Najbližší zápas

Výber Les Bleus čaká najbližší zápas už v piatok 21. júna, v Lipsku si zmerajú sily s Holandskom. Podľa prezidenta Francúzskej futbalovej federácie (FFF) Philippeho Dialla je možné, že v zápase o priebežnú pozíciu lídra tabuľky D-skupine bude nakoniec figurovať aj Mbappé.

„Dostane masku, ktorá mu umožní uvažovať o návrate do hry po liečbe,“ povedal Diallo.

Elitný útočník reagoval na sociálnej platforme X statusom, v ktorom si od fanúšikov pýtal rady v súvislosti s vizuálnym spracovaním masky.