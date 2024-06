Súdne rozhodnutia ako v prípade ruky Opendu nás na ME vo futbale pripravujú o gólovú radosť, tvrdí anglický novinár

V záplave slovenských vlajok na 45-tisícovom Waldstadione vo Frankurte nad Mohanom sa v pondelok večer našla aj jedna s vyobrazeným slovenským národným hrdinom Jánošíkom.

Azda nič nevystihlo viac symboliku toho, čo sa udialo na trávniku, kde 48. tím rebríčka FIFA zdolal tretí najlepší tím na svete a zrodila sa prvá veľká senzácia ME 2024 vo futbale.

Dva neuznané góly

Vo Frankfurte to bol zápas dvoch rozdielnych polčasov. V tom prvom boli o čosi lepší Slováci, po zmene strán už s výnimkou možno desiatich minút dominovali Belgičania. Favorit robil všetko preto, aby zmazal jednogólové manko zo 7. min zápasu, ale výsledkom boli iba dva neuznané góly kanoniera Romelua Lukakua z 56. a 86. min.

Pri prvom sa ukázalo, že strelec 85 gólov v národnom tíme Belgicka stál v niekoľkocentimetrovom ofsajde, pri druhom zasa na gól prihrávajúci Lois Openda zahral rukou. Belgičanom sa najmä druhý verdikt nepáčil. Openda v rozhovore pre belgické médiá uviedol, že v tej rýchlosti si nebol vedomý dotyku ruky s loptou, ale rešpektuje rozhodnutie arbitrov o neuznaní gólu.

„Nechcem použiť slovo škandalózne, ale toto nie je pekné. Počas akcie som nemal pocit, že som trafil loptu. Keď som sa však pozrel na zábery na videu, videl som, že tam bol kontakt. Určite to však nebola dobrovoľná hra rukou, tlačil ma aj obranca. V konečnom dôsledku však rozhoduje rozhodca. A to nemôžem zmeniť,“ uviedol útočník nemeckého klubu RB Lipsko podľa webu hln.be.

Tréner Belgičanov niesol prehru ťažko

Tréner Belgičanov Domenico Tedesco ťažko niesol prvú prehru svojho tímu po predchádzajúcich 15 zápasoch bez nej, ale povzniesol sa nad neuznané góly a džentlmensky poznamenal:

„Ťažko sa mi o tom hovorí, ale nechcem z toho robiť veľkú tému. Ak by sme vyhrali, vyjadril by som obšírnejšie svoj názor. Sme však tí, ktorí prehrali, a preto si nemyslím, že by sme sa mali baviť o rozhodcovi alebo systéme VAR. Musíme tým mužom dôverovať. Ak povedia, že bola ruka, musíme to prijať.“

„Hádzaná“ Opendu

Dotyk ruky Opendu s loptou potvrdil čip zabudovaný v lopte. Ide technologickú novinku, ktorá existuje už od majstrovstiev sveta 2022 v Katare. Zatiaľ čo belgické médiá trpko skonštatovali, že „technologická inovácia zabila ich Červených diablov v zápase proti Slovensku„, s väčšou kritikou vyrukoval uznávaný anglický novinár Henry Winter.

Niekdajší redaktor The Times sa na sociálnej platforme X v súvislosti s „hádzanou“ Opendu prezentoval statusom, ktorý mal výrazne kritický podtón.

„Strašné rozhodnutie! Openda mal počas šprintu ruku v prirodzenej polohe, zozadu bol tlačený hráčom a robil len všetko preto, aby udržal rovnováhu. Belgicko bolo okradnuté! Tieto súdne rozhodnutia nám berú góly aj radosť z futbalu. Tieto zápasy sa vlastne rozhodujú dvakrát.“

Rypol si aj anglický futbalista

Rypol si aj niekdajší skvelý anglický futbalista a uznávaný spolukomentátor Gary Lineker: „Bolo to na hovno rozhodnutie,“ napísal na X-ku.

Krátko, ale výstižne sa k neuznaným gólom vyjadril aj belgický kapitán Kevin de Bruyne, ktorý najmä v druhom polčase často ohrozoval slovenskú defenzívu svojím herným umom a presnými prihrávkami.

„Rozhodcovia iba dodržiavajú pravidlá. Tak to nechajme tak.“