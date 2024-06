Rumuni vyhrali na ME vo futbale po 24 rokoch, tréner Ukrajiny sa už chce koncentrovať na duel proti Slovensku

O mierne prekvapenie sa postarali v úvodnom pondelkovom súboji aktuálneho európskeho šampionátu futbalisti Rumunska, ktorí v Mníchove zdolali Ukrajincov jednoznačne 3:0. Pre národný tím balkánskej krajiny to bolo prvé víťazstvo na majstrovstvách Európy od roku 2000.

„Odkedy som prišiel k reprezentácii, zažil som ťažké chvíle. Nebolo to vždy jednoduché. Mali sme zlaté generácie s veľkými výkonmi, no táto generácia predstavuje dušu,“ povedal pre oficiálny web Európskej futbalovej únie (UEFA) jemne dojatý tréner Rumunska Edward Iordănescu.

Rumuni prišli dobre pripravení

Rumunov mnohí experti vnímali pred turnajom ako jedného z outsiderov. Góly Nicolaeho Stanciua, Razvana Marina a Denisa Dragusa, prvé čisté konto na ME po šestnástich rokoch a výborne zvolený herný systém však naznačujú, že Rumuni prišli na turnaj do Nemecka dobre pripravení.

„Veľmi dobre poznám svojich spoluhráčov. Viem, že po tomto víťazstve nebudú žiadne oslavy. Rýchlo preladíme na Belgicko, ktoré sa pokúsime takisto zaskočiť. Dnes sme ale ukázali, že je potrebné s nami počítať,“ zhodnotil rozpoloženie tímu Stanciu, bývalý hráč pražských klubov Sparta i Slavia.

Ukrajina takýto výsledok nečakala

Ukrajinu, naopak, mnohí futbaloví odborníci považovali za čierneho koňa turnaja. Skvelú formu z klubu si však opory ako Dovbyk, Sudakov či Cygaňkov do národného tímu nepreniesli.

„Tento výsledok nikto nečakal. Mali sme síce loptu na svojich kopačkách, ale nedokázali sme si vypracovať dostatok šancí. V niektorých úsekoch sme hrali veľmi zle. O to viac potrebujeme zabrať proti Slovensku. Musíme sa medzi sebou porozprávať a nájsť spôsob ako správne zareagovať,“ zhodnotil kormidelník Serhij Rebrov.

Jaremčuk bol kritickejší

Oveľa kritickejší bol k predvedenému výkonu útočník Roman Jaremčuk.

„Na to, čo sme previedli, neexistujú žiadne výhovorky. Neplnili sme pokyny trénera, nehrali svoju hru. Rumuni si túto výhru zaslúžili. Čaká nás diskusia v šatni. Nechcem to ďalej hodnotiť, pretože by sa mohlo stať, že pod vplyvom emócii poviem niečo, čo budem neskôr ľutovať,“ uzavrel skúsený zakončovateľ zo španielskeho klubu Valencia.

Ukrajina nastúpi na svoj ďalší zápas proti Slovensku v piatok 21. júna v Düsseldorfe. Rumuni si zmerajú sily s Belgičanmi až v sobotu 22. júna v Kolíne nad Rýnom.