Ledecká si urobila test pohlavia a zistila, že je žena. Vyšla jej aj ľahká alergia na kryptonit... - VIDEO

Ester Ledecká si urobila testy na to, či je žena. Česká obojživelníčka na snehu má humor v krvi.
Svetový pohár žien v zjazdovom lyžovaní
Ester Ledecká sa pripravuje na preteky SP v zjazde v americkom Beaver Creeku. Foto: archívne, SITA/AP
Po tom, čo Medzinárodná lyžiarska federácia po vzore Svetovej atletiky oznámila úmysel vykonávať genderové testy u športovkýň, jedna z nich sa prihlásila vopred a svoj zámer aj uskutočnila.

Ester Ledecká si urobila test s dostatočným predstihol a podľa vlastných slov si mohla vydýchnuť. Zistila, že je žena. Samozrejme, to všetko urobila s poriadnou dávkou irónie a zveličenia.

Česká hviezda zjazdového lyžovania aj snoubordingu si na túto tému poriadne zavtipkovala.

Nie je mimozemšťan

„Okolo testov na pohlavie sa spustil poriadny humbug. Rozhodla som sa preto cvične otestovať a výsledok je taký, že som iba žena. Ale vyšla mi tam aj ľahká alergia na kryptonit..,“ vtipne skonštatovala Ledecká vo videu na svojom instagramovom profile. Počas výteru z úst ešte na zvýraznenie svojich pocitov dodala:

„Teraz sa zistí, či som mimozemšťan alebo žena…“

Talent a tvrdá práca

Ledecká sa rozhodla podrobiť testom aj preto, že množstvo ľudí na sociálnych sieťach spochybňovalo jej skvelé výsledky v snoubordingu a zjazdovom lyžovaní a prirovnávalo ich k nadprirodzeným schopnostiam.

„Teraz sa ukázalo, že je za tým len talent a najmä tvrdá práca,“ dodala 30-ročná sympatická Češka.

Tri zlaté. Bude aj štvrtá?

Ledecká je trojnásobná olympijská víťazka z Pjongčangu 2018 a Pekingu 2022. Dve zlaté medaily získala v paralelnom obrovskom slalome a jednu šokujúco v super G, keď na ZOH 2018 s vysokým štartovným číslom o stotinku sekundy predstihla už oslavujúcu Rakúšanku Annu Veithovú.

Na nadchádzajúcich ZOH 2026 v Cortine d´Ampezzo a Miláne budú ženský zjazd v alpskom lyžovaní a paralelný obrovský slalom na snouborde na programe v rovnaký deň, a tak Ledecká stála pred náročnou voľbou. Napokon si vybrala obhajobu zlata v paralelnom obrovskom slalome na doske.

