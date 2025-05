Forgáč sa ospravedlnil ohľadom nepravdivej informácie o zdravotnom stave Ramsayho: Volal som už aj so Šatanom, všetko sme si vyjasnili - FOTO

Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay pre zápal pľúc a následnú liečbu vynechal prípravu aj celé majstrovstvá sveta. Nahradil ho Vladimír Országh.

V relácii Funúšik Extra moderátor Marcel Forgáč povedal, že je Kanaďan opäť v nemocnici a trénovať už zrejme vôbec nebude.

Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) však tieto informácie dementoval a oznámil, že sa lieči v pohodlí domova pri svojich najbližších.

Došlo k zmiereniu

Web sportovy.cas.sk preto oslovil Forgáča, aby celú situáciu vysvetlil.

„Veľmi ma mrzí, že som vyvolal takúto ostrú reakciu. Bola to informácia od ľudí v tom čase veľmi blízkych Craigovi Ramsayovi. Ak nebola korektná, tak sa veľmi za to ospravedlňujem. Ja nie som človek, ktorý si potrebuje naháňať body na cudzom zdravotnom stave a špeciálne nie, pokiaľ ide o mnou zbožňovaného a historicky najlepšieho trénera slovenskej hokejovej reprezentácie. Želám mu skoré uzdravenie, je to človek, ktorého osobne poznám a prajem mu všetko najlepšie,“ uviedol.

Považuje to za „vlastnú chybu“. „Nechcel som nikomu ublížiť, jednoducho sa to tak vyvinulo z diskusie v podcaste. Už som volal aj s Miroslavom Šatanom, veci sme si vyjasnili a doviedli ich do zmierlivého záveru,“doplnil Forgáč.