Fínsko vstupom do NATO urobilo správny krok, tvrdí Heger a označil severský štát ako cenného spojenca

Fínsko spravilo vstupom do Severoatlantickej aliancie (NATO) dobré rozhodnutie. Vo svojom vyhlásení k tomu, že Fínsko sa stalo 31. členským štátom NATO, to uviedol dočasne poverený predseda vlády SR Eduard Heger (Demokrati).

Fínsko je zvyknuté na neutralitu

Verí, že severský štát bude cenným spojencom, a to vzhľadom na hodnotovú jasnosť a kompatibilitu, odolnosť voči hybridným hrozbám vyplývajúcu zo vzdelanosti i histórie.

Tiež aj vďaka tomu, že Fínsko disponuje modernými, početnými a dobre vybavenými odhodlanými ozbrojenými silami a vyspelým obranným priemyslom, s ktorým spolupracuje aj Slovensko.

Poverený premiér vyjadril názor, že Fínsko by do NATO zrejme tak skoro nevstúpilo, keby nebolo ruskej agresie na Ukrajine, nakoľko Fínsko je zvyknuté na svoju neutralitu a má k nej vytvorený citový vzťah, keďže patrí do obrazu krajiny.

Bezpečnostné záruky

„Ruskej imperiálnej rozpínavosti vieme čeliť iba spoločne. Slovensko vstúpilo do Aliancie pred 19 rokmi, čím sme získali bezpečnostné záruky historicky najúspešnejšej obrannej aliancie. Pre náš vstup nebola rozhodujúca vojenská kompatibilita, ani úroveň výzbroje, ale zdieľanie hodnôt a odhodlanie ich brániť. Za ten čas sme si získali povesť spoľahlivého spojenca,“ vraví Heger.

Predseda vlády doplnil, že práve v čase agresie voči nášmu susedovi si hodnotu spojenectva uvedomujeme viac než kedykoľvek predtým.

Ako príklady uviedol napríklad to, že USA, Holandsko a Nemecko nám pomohli so systémom protivzdušnej obrany Patriot, či to, že slovenské nebo chránia stíhačky z Poľska a Česka. Vstup Slovenska do NATO zhodnotil Heger ako strategicky správny krok.