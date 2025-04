Začína sa finále play-off extraligy. Proti sebe nastúpia ofenzívna Nitra a skalopevná defenzíva Košíc - FOTO

Už v piatok 18. apríla sa v Košiciach začne finále play-off hokejovej extraligy, pričom druhýkrát v histórii sa v boji o majstrovskú trofej proti sebe postavia HC Košice a HK Nitra.

Bude to súboj najlepšieho extraligového útoku v podaní tímu spod Zobora proti skalopevnej defenzíve „oceliarov“. Obhajcovia prvenstva z Nitry budú bojovať o svoj tretí titul, Košičania o rekordný desiaty.

Vo vyraďovacej časti proti sebe obaja súperi nastúpili zatiaľ päťkrát a zakaždým boli úspešnejší hráči Košíc. V ich drese budú dvaja hráči bojovať o rekordy. Radek Deyl sa môže šiestym titulom v drese HC Košice vyrovnať Richardovi Kapušovi zo Slovana Bratislava, ktorý ako jediný získal šesť titulov v drese jedného tímu.

„Šesť titulov s materským klubom získal len Rišo Kapuš. Presnejšie som tie štatistiky neskúmal, ale bolo by krásne, ak by sa to podarilo aj mne,“ uviedol Deyl podľa oficiálneho webu svojho klubu.

Marek Bartánus už má na svojom konte šesť titulov a má šancu stať sa prvým hráčom so siedmimi prvenstvami.

„Snaha dosiahnuť túto métu je motor v mojej kariére. Spravím všetko pre to, aby som k tomu pomohol chlapcom,“ poznamenal a doplnil: „Nečakám nič iné, len vyrovnanú sériu, možno aj na sedem zápasov. Na vzájomné duely v základnej časti sa nepozeráme, pre nás je dôležité to, čo bude. Nitra hrá dlhodobo hokej na góly a má kvalitu aj vzadu. My sa teraz sústredíme na prvý zápas, ktorý chceme zvládnuť. Verím, že nám pomôžu aj diváci, ktorí nás budú hnať dopredu.“

Spomenuté dva tituly s Nitrou získal tréner Antonín Stavjaňa. Súčasný kouč Andrej Kmeč si myslí, že finále bez jeho predchodcu bude iné.

„Bol som však na lavičke s ním, keď sme získali prvý titul. Teraz som sa vrátil do Nitry, tej ponuke som bol vždy otvorený a som úprimne rád, že sa to podarilo. Nevnímal som to, že sem prichádzam na jeho miesto ako výrazný tlak, vedel som, čo znamená, keď tím vyhrá titul a následne ho obhajuje. Myslím, že sme robili všetko tak, aby sa nám podarilo dostať sa finále a som rád za to, že sa nám to aj podarilo,“ prezradil 47-ročný kormidelník na oficiálnom webe HK Nitra.