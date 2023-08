Film Dve slová ako kľúč sa natáčal po celom svete. Zahral si v ňom aj Pierre Richard

31. augusta príde do slovenských kín voľné pokračovanie filmu Úsmevy smutných mužov s názvom Dve slová ako kľúč. Réžie sa rovnako ako pri predchádzajúcej snímke zhostil Dan Svátek, ktorý aj tento film nakrútil podľa úspešnej knihy Josefa Formánka. Popri Davidovi Švehlíkovi a Ivanovi Franěkovi sa v ďalších úlohách predstavia Jana Nagyová, Jaroslav Dušek, Marika Šoposká, ako aj zahraničné hviezdy Daniel Olbrychski a Pierre Richard.

SnímkaDve slová ako kľúč sleduje osudy rôznych ľudí na niekoľkých kontinentoch, ktoré sa postupne prelínajú a nakoniec sa spoja do jedného príbehu. Natáčanie prebiehalo po celom svete – okrem Českej republiky štáb natáčal aj vo Francúzsku, v Dánsku, Indii, Himalájach, New Yorku, Japonsku či na indonézskom ostrove Siberut, ktorý Josef Formánek opísal vo svojich knihách.

Foto: Bontonfilm

„Josef nás zobral priamo na miesto, kde vznikali jeho dychberúce knihy, ku kmeňom v džungli, u ktorých žil. Stal sa prostredníkom medzi dvoma svetmi a jeho knihy nám zrazu ožili pred očami,“ spomína na exotické nakrúcanie režisér Dan Svátek.

Foto: Bontonfilm

Vo filme Dve slová ako kľúč sa vracia hlavný hrdina z Úsmevov smutných mužov s tvárou Davida Švehlíka, väčší priestor tu však dostáva postava Ivana Franěka. Charizmatický český herec si zahral napríklad vo francúzskom veľkofilme Traja mušketieri: D’Artagnan, ale aj v oscarovej Veľkej nádherePaola Sorrentina, vo Vojne policajtov po boku Gerarda Depardieua či v Anne Luca Bessona. Najnovšie sa predstavil v slovenskej romantickej komédii Smolu nosíš ty, láska z produkcie Michaely Čobejovej.

Vo filmovej novinke Dve slová ako kľúč sa na niekoľkých kontinentoch odohrávajú príbehy o vzťahu medzi rodičmi a deťmi, o osude a neznámych silách, ktoré riadia naše kroky. Japonský biznismen sa chce zmieriť s dcérou, ktorú v detstve opustil, a vydáva sa s ňou na cestu do Himalájí. Slobodná matka v Českej republike dostane záhadný list s dôležitým odkazom. Maliar a vyliečený alkoholik stretáva krásnu ženu a získava nečakanú možnosť rodinného života. Spisovateľ vezme svojho priateľa s jeho vnútornými démonmi na cestu do indonézskej džungle. Kňaz v New Yorku sa musí vyrovnať so zvláštnymi snami a starý muž čaká na odľahlom mieste kdesi na brehu Baltského mora na návštevu svojho syna. Každá z postáv stojí pred veľkou zmenou v živote a jej činy môžu ovplyvniť osud ostatných postáv. Ich životy sa začnú prelínať a nakoniec sa spoja do jedného veľkého príbehu.

Foto: Bontonfilm

„Uvidíte film, na ktorý nezabudnete. Film, ktorý sa vám zaryje do srdca,“ opísal snímku Dve slová ako kľúč Jaroslav Dušek počas jedného zo svojich vystúpení. „Môžem vám povedať s absolútnou istotou, že je to niečo, čo v českej kinematografii už dlho nevzniklo, a bohvie, či vôbec niekedy. Zlé je, že si pri tom dosť poplačete. Ale nie preto, že by to bolo smutné, ale preto, lebo je to také silné,“ dodal známy český herec.

Foto: Bontonfilm

Producentom filmu je spoločnosť Holiday Films, koproducentmi sú FilmWorx, IS Produkce, Filmový uzel, Czech Press Group, mesto Zlín, SPŠK, Galen Clinic a Česká televízia. Snímku Dve slová ako kľúč uvedie do slovenských kín distribučná spoločnosť BONTONFILM od 31. 8. 2023.

