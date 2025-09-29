FIFPro varuje pred extrémnymi podmienkami na MS 2026, žiada zmeny v rozvrhu a prestávkach

Odborová organizácia hráčov upozorňuje na riziká horúčav a preťaženia hráčov po náročnej sezóne.
Peter Mráz
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Lamine Yamal
Lamine Yamal spôsoboval francúzskej obrane veľké problémy. Foto: SITA/AP
Svet Futbal Futbal z lokality Svet

Futbalové hráčske odbory FIFPro vyjadrili obavy z extrémnych horúčav, ktoré čakajú hráčov na majstrovstvách sveta 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

Riaditeľ organizácie pre politiku a strategické vzťahy Alexander Bielefeld označil tohtoročné majstrovstvá sveta klubov v Spojených štátoch za „prebudenie v kontexte otepľujúcej sa planéty“.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Mnohé zápasy v uvedenej klubovej súťaži sa konali v popoludňajších hodinách, keď teploty často presahovali 30 stupňov Celzia, čo predstavovalo „vážne výzvy pre bezpečnosť a zdravie hráčov a účastníkov“.

FIFPro navrhuje prehodnotiť rozvrh a výber štadiónov, zaviesť dlhšie prestávky a častejšie ochladzovacie prestávky. Generálny tajomník Alex Phillips uviedol, že prebiehajú neformálne diskusie o využití klimatizovaných štadiónov, no zatiaľ nepadli konkrétne rozhodnutia.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Správa tiež upozorňuje na negatívny vplyv MS klubov na odpočinok a prípravu hráčov pred sezónou. Podľa analýzy žiadny z hráčov klubov, ktoré sa na turnaji zúčastnili, nemal minimálnu 28-dňovú prestávku a mnohí nezačali sezónu s odporúčanou štvortýždňovou prípravou.

Útočník Nottinghamu Forest Chris Wood zdôraznil dôležitosť dostatočného času na regeneráciu, pričom upozornil, že krátkodobé preťaženie je možné, ale dlhodobé nie.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

FIFPro tiež poukázala na vysoký počet odohraných minút mladých talentov, ako je Lamine Yamal z FC Barcelona, ktorý pred dovŕšením 18 rokov odohral viac ako 8000 minút, čo výrazne prevyšuje minulé generácie.

Darren Burgess, predseda poradnej siete FIFPro pre vysoký výkon, upozornil, že hráči dozrievajú do 24 až 25 rokov a predčasné preťaženie zvyšuje riziko zranení. Wood dodal, že je potrebné nájsť rovnováhu a vzdelávať mladých hráčov o rizikách spojených s nadmerným zaťažením.

Viac k osobe: Lamine Yamal
Firmy a inštitúcie: FIFPro Svetová organizácia futbalových profesionálov
Okruhy tém: MS vo futbale 2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk