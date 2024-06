FIFA vychádza v ústrety hráčkam a trénerkám počas tehotenstva a po narodení ich detí, zaviedla nové opatrenia

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) zavádza nové opatrenia určené na ďalšiu podporu duševnej pohody hráčok a trénerok počas tehotenstva a po narodení ich detí.

Protokoly FIFA dávajú hráčkam aj trénerkám minimálne 14 týždňov platenej materskej dovolenky a minimálne osem týždňov platenej dovolenky pre tie, ktorí si adoptujú dieťa mladšie ako dva roky.

Mysleli aj na adoptívne matky

Existuje tiež platených minimálne osem týždňov pre ženy, ktoré nie sú biologickými matkami novorodencov.

Kým v roku 2020 boli zavedené opatrenia týkajúce materskej dovolenky hráčok, nové pravidlá ju rozširujú aj na trénerky, nebiologické a adoptívne matky. Protokol vstupuje do platnosti v sobotu. Minulý mesiac ho schválila Rada FIFA.

„Myslím si, že je to veľké vyhlásenie,“ uviedla bývalá trénerka americkej ženskej reprezentácie Jill Ellisová.

„Sú to veľké kroky k skutočnej normalizácii života, ktorým prechádzame ako ženy… To je to, čo chceme teraz poskytnúť na každej úrovni, na klubovej úrovni, na úrovni národného tímu – príležitosť pre profesionálne hráčky mať šancu byť matkami.“

Platené voľno

Okrem toho predpisy umožňujú klubom väčšiu voľnosť pri umiestnení hráčok mimo prestupového okna, keď hráčky čerpajú materskú a rodičovskú dovolenku alebo sa z nej vrátia.

Taktiež umožňujú hráčkam vziať si platené voľno zo zápasov alebo tréningov z dôvodu menštruácie. FIFA tiež nabáda členské asociácie, aby poskytovali hráčkam s deťmi prostredie vhodné pre rodiny.

„V prípade ženských majstrovstiev sveta môže byť hráčka potenciálne preč od svojej rodiny na päť alebo šesť týždňov. A to môže výrazným spôsobom mentálne podpísať na hráčke, ale aj na dieťati,“ povedala šéfka ženského futbalu vo FIFA Sarai Baremanová.

„Takže povzbudiť členské asociácie, aby zabezpečili alebo umožnili týmto matkám mať deti so sebou počas sústredení, počas turnaja, je skutočne dôležitým krokom, ktorý podporí nielen tieto hráčky, ale všetky hráčky v našom športe.“