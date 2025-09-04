FIFA spúšťa predaj vstupeniek na MS 2026. Koľko si musia fanúšikovia prichystať a ako bude proces prebiehať?

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) tento mesiac spustí viacfázový predaj vstupeniek na budúcoročné majstrovstvá sveta. Tie sa uskutočnia v USA, Kanade a Mexiku od 11. júna do 19. júla 2026.
Ceny lístkov na zápasy základnej skupiny začínajú na 60 dolároch, zatiaľ čo vstupenka na finále môže stáť až 6 710 dolárov.
Viacero fáz predaja
Fanúšikovia s kartou Visa sa môžu zaregistrovať na webovej stránke FIFA a zúčastniť sa na predpredajnej lotérii, ktorá sa bude konať od 10. do 19. septembra. Vybraní záujemcovia budú môcť od 1. októbra žiadať o kúpu vstupeniek.
Predaj bude limitovaný na štyri vstupenky na osobu na jeden zápas a maximálne 40 vstupeniek na celé podujatie. Ďalší predaj vstupeniek sa spustí v nasledujúcich mesiacoch, pričom registrácia do druhej fázy sa očakáva od 27. do 31. októbra a predaj bude prebiehať od polovice novembra do začiatku decembra.
Tretia fáza sa začne krátko po žrebovaní turnaja vo Washingtone 5. decembra a fanúšikovia budú môcť podávať žiadosti o konkrétne zápasy.
Až o 40 zápasov viac
Tesne pred začiatkom turnaja budú vstupenky dostupné princípom „kto prv príde, ten prv berie“. FIFA vo vyhlásení uviedla, že plánuje ponúknuť ďalšie produkty, ako sú vstupenky pre fanúšikov, ktorí chcú sedieť s ostatnými fanúšikmi toho istého tímu, a vstupenky pre podmienených fanúšikov, ktorí si chcú rezervovať miesto v potenciálnych vyraďovacích kolách. FIFA tiež spustí oficiálnu platformu pre ďalší predaj.
Skupinová fáza MS 2026 bude obsahovať 48 tímov, ktoré budú rozdelené do 12 skupín po štyroch mužstvách. Každý tím odohrá v skupine tri zápasy. Do vyraďovacej fázy postúpia prví dvaja z každej skupiny, čiže spolu 24 tímov, a tiež osem najlepších tímov z tretích miest na základe bodov, skóre a ďalších kritérií.
Celkovo tak do vyraďovacej časti prenikne 32 tímov. Začne sa šestnásťfinálovým kolom, nasledovať bude osemfinále, štvrťfinále, semifinále a napokon finále. Turnaj bude mať až 104 zápasov, v porovnaní so 64 zápasmi pri predchádzajúcom formáte s 32 tímami.