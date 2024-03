FIFA dala červenú modrým kartám, myšlienku zmietol zo stola prezident Gianni Infantino (video)

Modré karty nebudú súčasťou výbavy rozhodcov vo futbale na profesionálnej úrovni. Myšlienku napomínania modrou kartou, ktorá mala znamenať odchod hráča z trávnika na 10 minút a potom jeho opätovný návrat, zmietol zo stola prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino.

Červená karta myšlienke modrých kariet

„Dovoľte krátke vysvetlenie – dávame červenú kartu myšlienke „modrých“ kariet,“ povedal Infantino novinárom vo videoklipe zverejnenom na jeho účte na Instagrame. „Na elitnej úrovni sa nebudú používať žiadne modré karty. Táto téma pre nás neexistuje a FIFA je úplne proti modrým kartám,“ dodal šéf svetového futbalu.

Rada Medzinárodnej futbalovej asociácie (IFAB), ktorá určuje pravidlá futbalu, plánovala predložiť návrh na zavedenie modrej karty vo futbale. Takou kartou mal byť potrestaný hráč v prípade prerušenia nádejnej akcie súpera či nadmerných protestov voči rozhodcovi. Nasledovať malo vylúčenie na desať minút.

Hrozila väčšia defenzíva

Zaujímavosťou tejto karty malo byť to, že po dvoch modrých mala nasledovať červená karta tak, ako je to aj v prípade dvoch žltých kariet. Modrá karta sa mala do futbalu dostať postupne. Anglická Futbalová asociácia (FA) už nechala túto novinku dobrovoľne testovať vo svojich súťažiach.

Podľa FIFA sa však táto snaha stretla s nevôľou až posmechom. Tréneri klubov Premier League sa nazdávajú, že v prípade zavedenia modrých kariet by ich tímy začali hrať viac defenzívne a narušilo by to hernú koncepciu negatívnym spôsobom. Takzvané „sin bins“, čiže menšie tresty boli na amatérskej úrovni v Anglicku zavedené už v ročníku 2019/2020, ale rovnako sa nestretli s pochopením.