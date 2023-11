Ficova vláda zrejme rozdelí RTVS, je to vraj väčšinová politická vôľa

Súčasťou programového vyhlásenia vlády bude s vysokou pravdepodobnosťou aj rozdelenie RTVS na samostatnú televíziu a rozhlas. Pre portál Aktuality to povedal predseda výboru pre kultúru a médiá Roman Michelko (SNS). Poslanec zatiaľ nevedel povedať, kedy k rozdeleniu príde, s určitosťou to však nebude v januári 2024.

Návrh do parlamentu nepríde v skrátenom legislatívnom konaní, podľa predsedu výboru to bude štandardný legislatívny proces so širokou diskusiou.

„Možno to bude k 1. januáru 2025, možno k 1. októbru, ťažko povedať. Je to jeden z bodov, o ktorom sa vážne rozpráva a kde si myslím, že je väčšinová politická vôľa,“ povedal.

Pôvodný zdroj textu sa nachádza tu.