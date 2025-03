Atentátnik na Fica ostane vo väzbe, proti rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu podal sťažnosť

Senát Špecializovaného trestného súdu na pondelkovom neverejnom zasadnutí rozhodol, že Juraja C., ktorý je obvineného v kauze atentátu na premiéra Roberta Fica, ponecháva vo väzbe.

Ako uviedla hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková, dôvodom väzby je obava, že by obvinený mohol ujsť, prípadne pokračovať v trestnej činnosti, teda ide o útekovú a preventívnu väzbu. Súd zároveň väzbu obvineného dohľadom probačného a mediačného úradníka nenahradil.

„Rozhodnutie súdu nie je právoplatné, pretože obvinený proti nemu podal sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR,“ informovala Kudjáková. Zároveň pripomenula, že obžaloba na Juraja C. bola na Špecializovaný trestný súd podaná 17. marca, pričom spis pozostáva z 18 zväzkov a má viac ako 6 200 strán.

Premiéra Roberta Fica (Smer-SD) postrelil 15. mája minulého roku v Handlovej atentátnik Juraj C. Zaútočil pred Domom kultúry, kde zasadala vláda. Stalo sa to v čase, keď premiér išiel medzi ľudí. Juraja C. obvinila bývalá Národná kriminálna agentúra na druhý deň po streľbe z pokusu o úkladnú vraždu, ktorej sa mal dopustiť na chránenej osobe. Neskôr skutok prekvalifikovali na teroristický útok.