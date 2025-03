Fico v Bruseli zlyhal, tvrdí Šimečka. Priniesol len prázdnu vetu o plyne – VIDEO

Premiér Robert Fico na samite Európskej únie v Bruseli nič nedosiahol, iba jednu prázdnu, bezobsažnú vetu o plyne. Povedal to v piatok predseda opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka.

„Dosiahol vetu, ktorá hovorí o tom, o čom my v Progresívnom Slovensku hovoríme už mesiace – že premiér má konať, ak chce vyriešiť situáciu po tom, čo vypršal kontrakt ohľadom tranzitu plynu cez Ukrajinu. Nič iné, žiadny konkrétny príspevok pre slovenskú energetickú bezpečnosť Robert Fico nevybojoval. Je to dôsledok toho, že už sa s nami nikto nerozpráva, lebo sedíme bokom,“ skonštatoval Šimečka.

Silná európa je naša jediná bezpečnostná kotva

Zdôraznil, že jediná kotva, ktorú Slovensko má, pokiaľ ide o našu bezpečnosť, suverenitu a prosperitu, je silná Európa, z ktorej nás však Fico vyčleňuje. Dôležitých európskych debát buď nezúčastňuje, alebo ešte aj spojencom podkopáva nohy svojimi vyjadreniami.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„V deň samitu sme počuli škandalózne vyjadrenie hlavného poradcu premiéra a poslanca Európskeho parlamentu Erika Kaliňáka, ktorý povedal, že Rusko by bolo pre Slovensko spoľahlivejším partnerom než je Ukrajina. Inými slovami, že si praje, aby Rusko prevalcovalo Ukrajinu a dostalo sa až na naše hranice,“ poukázal Šimečka a dodal, že to bol tak škandalózny výrok, že sa voči nemu musel ohradiť nielen ukrajinský veľvyslanec, ale aj iní politici tejto vlády.

Korčok: Fico v Bruseli absolútne zlyhal

Podľa bývalého diplomata Ivana Korčoka (PS) bol štvrtkový samit jeden z najdôležitejších samitov za posledné desaťročia, ak nie najdôležitejší. Pre slovenského premiéra však ide o jednu veľkú blamáž, myslí si.

„Celý týždeň pripravoval slovenskú verejnosť na to, ako na tomto samite dokáže získať podporu všetkých predsedov vlád krajín Európskej únie za to, aby bol obnovený tranzit plynu cez Ukrajinu. To, čo budete teraz od premiéra počuť ako najväčšie víťazstvo, je v skutočnosti len domáca úloha, ktorú premiér dostal od 25 predsedov vlád a hovorí o tom, že premiér vo všetkom, čo chcel dosiahnuť ohľadom tranzitu plynu, doteraz zlyhal,“ zhodnotil Korčok.

Fico v Bruseli podporil pomoc Ukrajine, doma hovorí iné

Roberta Fica sa podľa jeho slov nezastal v Bruseli nikto, čo len poukazuje na jeho osamotenosť pri európskom stole, od ktorého náš premiér navyše dobrovoľne odchádza. Premiéri mu len dali na papier, že má zvýšiť úsilie a začať konečne konať, skonštatoval. Zároveň upriamil pozornosť na to, že Fico nakoniec súhlasil v Bruseli pri hlasovaní so všetkým, vrátane pokračovania vojenskej a ekonomickej pomoci.

„Zostala tam aj kľúčová veta o tom, že Ukrajina nemôže byť dotlačená k rokovaciemu stolu na kolenách. Musí sa tam dostať v silnej pozícii a len tak môže byť prijaté udržateľné mierové riešenie,“ uviedol Korčok. V súvislosti s vyjadrením premiéra Roberta Fico, že je proti tomu, aby sa Slovenská republika stala súčasťou francúzskeho nukleárneho dáždnika, povedal, že premiér zacítil príležitosť strašiť jadrovými jadrami. Potiera pritom fakt, že jadrový dáždnik slúži na to, že si nikto nedovolí napadnúť NATO.

Dodal, že sa práve vrátil z Poľska, kde sú z politiky Roberta Fica zdesení politici aj médiá. „Poliaci povedali, že sa musia zariadiť v tejto situácii a rozprávať sa s tými, čo rozumejú, čo znamená ruská agresia na Ukrajine. My prichádzame o našich najbližších spojencov, o nášho severného suseda, ktorý hrá európsku najvyššiu ligu v politike,“ podotkol.