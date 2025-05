Fico si pripomenul výročie smrti Štefánika. V minulosti sme prešli veľkými zradami, často od veľkých bratov – VIDEO

V minulosti sme si prešli veľkými zradami, často od veľkých bratov, tak na západe, ale aj na východe. Vyhlásil to predseda vlády Robert Fico pri príležitosti dnešného 106. výročia úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika.

„Spomeňme si na rok 1938, kedy nás pri Mníchovskej dohode zradili a položili na oltár Hitlerovi. Ale spomeňme si aj na rok 1968, kedy vojská Varšavskej zmluvy zmarili všetky nádeje, pokiaľ išlo o transformačné procesy, pokiaľ išlo o fantastickú myšlienku socializmu s ľudskou tvárou. Smutné je to, že sa po roku 1989 zrádzame aj sami,“ skonštatoval premiér.

Zrádzali sme sa

Zároveň poukázal na to, že ako predchádzajúce vlády nemali problém povoliť prelety bombardérov cez Slovensko, aby mohlo byť bombardované Srbsko a Belehrad a za to ako odmenu očakávali, že budeme prijatí do Severoatlantickej aliancie.

„Zrádzali sme sa, keď sme pristúpili na nezmyselné podmienky pri vstupe do Európskej únie, ako napríklad zatvorenie zdravých blokov atómových elektrární alebo veľmi nevýhodné podmienky pre slovenských poľnohospodárov. Mrzí ma, že sa zrádzame aj teraz,“ uviedol Fico.

Ide o to, či Slovensko prežije

Podľa predsedu vlády na Slovensku v rámci politiky momentálne nejde o súboj pravice a ľavice či dobrého alebo zlého programu, ale ide o to, či Slovensko prežije.

„Či Slovensko bude suverénna dôstojná krajina, ktorá napriek tomu, že nie je príliš veľká, bude zohrávať určitú úlohu v európskom priestore. A presne takýto súboj zvádzam aj ja ako predseda vlády Slovenskej republiky. A nepochybujem o tom, že ak by sa k moci dostali tí páni, ktorí dnes kričia z opozičných lavíc, tak by Slovensko predali za päť deravých grošov, ako to urobili v rokoch 2020 až 2023. Aj preto je strašne dôležité, aby sme v tomto komplikovanom procese, ktorým sme prešli a prechádzame, hľadali nejaké svetlé body, nejaké piliere, o ktoré sa môžeme oprieť,“ zdôraznil Fico.

Jedným z takýchto najsvetlejších bodov našej histórie a pilierom, o ktorý sa treba stále opierať, bol podľa premiéra práve Milan Rastislav Štefánik. „Bol pracovitý, bol vzdelaný a miloval vlastnú krajinu a vlastných ľudí,“ doplnil Fico.