Fico sa rozhodol urobiť z Handlovej pútnické miesto a zo seba maltýra, Matovič vyzýva opozíciu na jeho odvolávanie – VIDEO

Hnutie Slovensko vyzýva opozíciu na odvolávanie premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Matovičovci apelujú na najsilnejší opozičný subjekt hnutie Progresívne Slovensko, aby takúto schôdzu iniciovalo a prisľúbili podpisy svojich poslancov na jej zvolanie.

„Smer sa rozhodol spraviť zo svojho predsedu martýra, ktorému ublížila nenávisť, a prekrýva tým vlastné zlyhania v riadení krajiny,“ uvádza hnutie Slovensko. Podľa jeho predsedu Igora Matoviča je to práve predseda vlády Fico, kto dlhodobo šíri nenávisť medzi ľuďmi.

Matovič kritizuje Ficove verejné vyjadrenia aj symboliku

Líder hnutia a bývalý premiér v tomto smere tvrdí, že Fico schvaľoval fyzickú potýčku medzi ním a súčasným poslancom parlamentu Richardom Glückom a ministrom obrany Robertom Kaliňákom (obaja Smer-SD), ktorá sa odohrala krátko pred parlamentnými voľbami v roku 2023. Matovič vtedy narušil tlačovú besedu Smeru, následne došlo k fyzickej konfrontácii medzi ním a viacerými členmi strany.

Predseda obyčajných ľudí tiež poukázal, že premiér Fico sa v minulosti vyjadril na adresu študenta, ktorý nepodal prezidentovi ruku, že by si zaslúžil facku, či na situáciu, keď šéf vládneho kabinetu odkázal predsedovi Úradu pre reguláciu sieťových odbetví (ÚRSO) odkázal, že by ho zaškrtil vlastnými rukami, ak by ho stretol.

„Nie je nikto v politike, kto použil viac vulgárnych slov, nikto viac nevyvoláva strach a nikto viac neobhajuje páchanie násilia voči iným ľuďom ako Robert Fico. Do spoločnosti nenávisť sial a pred rokom ovocie tejto nenávisti zožal,” myslí si Igor Matovič.

Fico podľa Matoviča nesplnil sľuby a zakrýva ich symbolikou

Hnutie Slovensko tiež tvrdí, že Smer-SD sa aj prostredníctvom svojich verejných vyjadrení usiluje spraviť z Roberta Fica „osobu podobajúcu sa Ježišovi Kristovi“. Argumentuje pritom výrokom, podľa ktorého „Robert Fico sa ako obeť necíti a hrdo nesie kríž zranení”. Matovič sa vyjadril, že strana „vyrába“ z premiéra Krista v Handlovej, kde sa pred rokom atentát stal.

„Fico vyše 20 rokov v politike burcuje ľudí k nenávisti, a keď sa stretne so svojou vlastnou nenávisťou na ulici, tak oni z neho robia obeť a my by sme snáď mali chodiť na svätorobertskú púť do Handlovej?” spytuje sa líder hnutia Slovensko. Matovič je tiež toho názoru, že progresívci mali v súvislosti s nedávnou Ficovou návštevou v Moskve 9. mája pri príležitosti osláv 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny podať návrh na odvolanie premiéra.

Fico podľa neho nesplnil sľuby, spomenul napríklad aj zvyšovanie daní či transakčnú daň, a to všetko podľa Matoviča „maskuje pútnickým dňom v Handlovej“.