Fico opäť žiada voľby v lete a pokladá za nezmysel pozerať sa na úradnícku vládu až do septembra (video)

Strana Smer-SD je pripravená podporiť a vysloviť dôveru prípadnej úradníckej vláde len pod podmienkou, že táto vláda by po tom, čo bude vymenovaná a ešte dovtedy, ako sa bude hlasovať o jej dôvere, v skrátenom konaní upravila pravidlá na vykonanie parlamentných volieb tak, aby sa mohli konať nie v septembri, ale na prelome júna a júla.

Uviedol to predseda strany Smer-SD Robert Fico na utorkovej tlačovej besede. Podľa neho je to možné, pretože úradnícka vláda môže v skrátenom legislatívnom konaní skrátiť niektoré lehoty.

Podľa Fica je nezmysel „pozerať sa“ na úradnícku vládu bez mandátu až do septembra. Úradnícka vláda bez volieb do 30. júna nemá podľa neho teda žiadny zmysel. Za predpokladu, že do 30. júna budú parlamentné voľby, má takáto vláda v strane Smer-SD plnú podporu.