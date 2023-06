Fico k mafiánskym praktikám pridal aj šírenie strachu, tvrdia stredopravé strany a odmietajú ruskú propagandu

Dohoda stredopravých strán Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana odmieta využívať šírenie dezinformácií na politický boj. Odmietajú i šírenie proruskej a protizápadnej propagandy tak, ako to robia niektoré politické subjekty.

V tlačovej správe to za volebnú stranu Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana uviedol Pavel Macko. Doplnil, že veria v transparentnosť volieb, ktorú možno posilniť nomináciou svojich zástupcov do volebných komisií. Zodpovední politici by podľa volebnej strany mali riešiť jestvujúce problémy, nie vytvárať nové.

Strašenie voličov

„Bohužiaľ, strany, ktoré nemajú uveriteľný program, na čele so stranou Smer-SD, sa rozhodli strašiť občanov a vyvolávať nenávisť prostredníctvom klamstiev, aby sa dostali k moci,“ uvádza sa v tlačovej správe.

Politické subjekty reagujú na tlačové konferencie, ktoré minulý týždeň zvolala strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD), ku ktorým prizvali i poslanca parlamentu Tomáša Tarabu, a ktoré sú podľa volebnej strany mimo reality.

„V priamom prenose sme videli a počuli znášku krivých obvinení, výmyslov, ktoré boli pokusom vystrašiť voličov,“ uviedli. Cieľom Smeru a Tarabu je podľa nich podkopať demokraciu a prostredníctvom šírenia dezinformácií vopred spochybniť demokratické voľby. Dezinformácie a konšpirácie predstavujú podľa volebnej strany veľké riziko a môžu i zabíjať.

Šírenie dezinformácií

„Pre dezinformácie ľudia odmietajú elementárne hygienicko-bezpečnostné opatrenia, strácajú dôveru vo verejné inštitúcie alebo demokratický systém. Krajiny ako Rusko voči nám vedú dlhodobo otvorenú hybridnú vojnu. Cieľom je paralyzovať štátne orgány v našej krajine, podlomiť našu schopnosť prijímať potrebné rozhodnutia a vytvárať si podmienky na presadzovanie ruských záujmov,“ píše sa v tlačovej správe.

Predseda strany Smer-SD Robert Fico teraz podľa strán pribral k mafiánskym praktikám i šírenie dezinformácii a strachu. „Je to až neuveriteľné, ako sa Robert Fico a strana Smer-SD snaží vystrašiť občanov Slovenska s cieľom vyvolávať nenávisť voči predstaviteľom štátu a tretiemu sektoru“, vraví predseda politickej strany Občianski demokrati Slovenska a expert na problematiku bezpečnosti spoločnej kandidátky strán Macko.

Ficova tlačová konferencia

Podľa volebnej strany stredopravých subjektov by si ale predseda Smeru-SD mal uvedomiť, že jeho metódy šírenia konšpirácií a poplašných správ nebudú fungovať donekonečna.

„Pán Fico, ale aj pán Taraba, by sa mali rozpamätať na tlačovú konferenciu, počas ktorej Fico zvolával Bezpečnostnú radu štátu pre dlažobné kocky. Tie mali byť pripravené na akýsi ozbrojený protest proti jeho vláde. Ukázalo sa však, že to bol obyčajný stavebný materiál,“ hovorí Macko.