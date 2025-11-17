Fico je už porazený, vyhlásil na zhromaždení v Trnave Matovič, prišli aj ďalší zástupcovia opozície

Hnutie Slovensko dalo 17. novembra na protestnom zhromaždení v Trnave priestor na pódiu viacerým študentom, ale aj predstaviteľom opozičných strán. Na Mestskej veži na Trojičnom námestí svietil nápis Dosť bolo Fica a prítomní na protestnom zhromaždení požadovali jeho odchod. November 1989 si niekoľko tisíc ľudí pripomenulo aj štrnganím kľúčmi.
Stranu Za ľudí reprezentoval Patrik Dubovský, historik Ústavu pamäti národa, ktorý sa zaoberá totalitnými režimami. Terajšia situácia na Slovensku podľa neho opäť vykazuje znaky totalitného režimu.
Hriechy komunistického režimu
Viera Vančová zo strany Demokrati pripomenula niektoré z hriechov komunistického režimu, ako napríklad 248 popravených ľudí, 282 zabitých na hraniciach, 22 tisíc odvlečených do PTP táborov, vyše 200 tisíc nespravodlivo odsúdených politických väzňov či 400 tisíc tých, ktorí emigrovali „na ten hnusný, upadajúci západ.“
Na Námestí slobody v Bratislave sa zišli desiatky tisíc ľudí, dav skandoval „Dosť bolo Fica“
Priestor na pódiu dostal aj Karol Galek z SaS, ktorý pripomenul jedno z hesiel Novembra 1989 – Sľúbili sme si lásku. „Ale kam sa podela? Fico útočí na novinárov, študentov posiela na Ukrajinu a opozíciu viní z organizovania prevratu,“ povedal Galek.
17. november patrí študentom
O záver zhromaždenia s názvom Demokraciu si vziať nedáme sa postaral líder Hnutia Slovensko Igor Matovič. Ten pripomenul, že 17. november patrí študentom, preto im jeho hnutie dalo priestor na štyroch zhromaždeniach na Slovensku.
Zároveň vyslovil presvedčenie, že Fico je už na odchode. „My rozmýšľame, ako Fica porazíme, ale on už je porazený. Kľúčové je, aby ľudia neboli ľahostajní,“ burcoval Matovič. Za zrušením príhovoru predsedu vlády vo verejnoprávnej televízii podľa neho nebola viróza, ale iné jeho osobné problémy.