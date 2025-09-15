Festival dokumentárnych filmov Jeden svet je späť, uskutoční sa vďaka podpore stoviek darcov

Festival dokumentárnych filmov Jeden svet je aj napriek náročnej situácii späť. Jeho 26. ročník sa tak uskutoční od 21. do 26. októbra v bratislavskom Kine Lumière. Počas šiestich dní festival prinesie do Bratislavy výnimočné dokumenty z celého sveta, inšpiratívnych hostí a tiež nové programové formáty.
Komu sa nepodarí prísť priamo do Bratislavy, ten si môže vybrané filmy pozrieť online počas ďalšieho týždňa. Hlavným organizátorom festivalu je nezisková organizácia Človek v ohrození.
Bez podpory Audiovizuálneho fondu
Organizátori festivalu priznali, že Jeden svet bol pre tento rok ohrozený, keďže prvýkrát nezískal podporu od Audiovizuálneho fondu. Aj napriek tomu, že festival získal výborné posudky od odbornej komisie, Rada Audiovizuálneho fondu, v ktorej dominujú nominanti ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (SNS), jeho podporu zamietla. „Ešte pred pár mesiacmi bola naša existencia ohrozená, a nevedeli sme, či to zvládneme,“ priznala riaditeľka festivalu Eva Križková.
Festival sa však napokon bude konať, a to vďaka 563 darcom, ktorí podporili crowdfundingovú kampaň. „Festival Jeden svet sa tak opäť vracia, a aj keď bude tento rok o niečo kratší, budeme vám môcť priniesť kvalitné dokumentárne filmy a sprievodné podujatia,“ doplnila Križková.
Viacerí ilustrátori a ilustrátorky bojkotujú Bienále ilustrácií Bratislava, dôvodom je inštitúcia Bibiana
Tak, ako každý ročník festivalu, tak aj tento prichádza s novým vizuálom od grafického štúdia andrej & andrej. Štúdio pre tento rok čerpalo inšpiráciu z novej medzinárodnej súťažnej sekcie Európsky glitch. „Čo sa stane, keď sa systém zasekne? Európsky glitch je chyba v systéme – ale práve v týchto poruchách vzniká priestor pre nové perspektívy, odvážne vízie a inovatívne pohľady na budúcnosť. Presne taký chceme, aby bol Jeden svet 2025,“ vysvetlila Križková.
Organizátori priblížili, že porotu súťažnej sekcie Európsky glitch tvoria Ivana Laučíková, Tomáš Poštulka a Lidija Zelovic. Nová sekcia prinesie výber prvých a druhých dlhometrážnych filmov od mladých talentovaných európskych režisérov, ktorí sa odvážili prekročiť zaužívané hranice, kriticky reflektujú súčasnosť a ponúkajú vízie spolunažívania.
Prázdny hrob aj Hranice vernosti
Vizuál tohto ročníka festivalu tak podľa organizátorov odráža energiu zmeny a hľadania nových ciest. Príkladom je napríklad aj film Prázdny hrob od režisériek Cece Mlay a Agnes Lisa Wegner, ktorý sleduje cestu mladého právnika Johna Mbana a jeho manželky. Tí sa vydávajú z Tanzánie do Berlína, aby našli pozostatky jeho prastarého otca – jedného z vodcov ľudu Ngoni, ktorého popravila nemecká koloniálna armáda a jeho hlavu zobrali do Nemecka na rasistický výskum. Film otvára diskusiu o repatriácii, historickej pamäti a potrebe vyrovnať sa s minulosťou.
Filmová dráma Otec s Milanom Ondríkom zabojuje o Oscara v kategórii Najlepší medzinárodný film
Na festivale ani tento rok nebude chýbať súťažná sekcia Slovensko a Česko za ľudské práva. O cenu sa bude uchádzať aj nový dokument Hranice vernosti od režisérky Diany Fabiánovej. Film odhalí tabuizované témy vzťahov, monogamie a úprimnosti v slovenskej spoločnosti a premiéru bude mať práve na festivale Jeden svet. Režisérka priblížila, že sa film formoval veľmi dlho a jeho tvorba čelila mnohým prekážkam.
„Vďaka tomu sa však z neho stal časozber, čo mu v konečnom dôsledku pomohlo na hĺbke. Zo všeobecného dokumentu o iných ľuďoch sa postupne preklopil do veľmi osobnej, trojgeneračnej výpovede našej rodiny. Ja som aj práve kvôli jeho dokončeniu odišla z Jedného sveta. A o to viac sa teším, že bude mať slovenskú premiéru práve tu. Nieto lepšieho miesta!“ dodala Fabiánová.
Cinepass je už v predpredaji
O víťazovi rozhodne trojčlenná porota, ktorej súčasťou je tajwansko-americká spisovateľka, kritička a filmová selektorka Olivia Popp, česká fotografka, dokumentaristka a reportérka Jarmila Štuková a poľský filmový kritik Jakub Socha.
Na festivale bude po druhý raz udelená aj Cena Eleny Lackovej, a to za umelecký projekt, ktorý prispel k pozitívnej spoločenskej zmene na Slovensku. O laureátovi rozhodne porota zložená z osobností slovenskej umeleckej a kultúrnej scény. Organizátori festivalu informovali, že Cinepass je už v predpredaji a už dnes si návštevníci môžu na webe festivalu prečítať viac o jednotlivých filmoch. Kompletný program zverejnia 1. októbra.