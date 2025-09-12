Viacerí ilustrátori a ilustrátorky bojkotujú Bienále ilustrácií Bratislava, dôvodom je inštitúcia Bibiana

Viacerí ilustrátori a ilustrátorky bojkotujú Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) 2025. Ako uviedli na webstránke welovebib.sk, odmietajú vystavovať svoje diela na tejto výstave ilustrácií detskej a mládežníckej literatúry.
„Sme slovenské ilustrátorky a slovenskí ilustrátori – naše tváre a mená nemusíte poznať, no našu prácu vidíte v knihách, časopisoch či na plagátoch. Pre mnohé a mnohých z nás bola účasť na BIB – Bienále ilustrácii Bratislava dlhoročným snom a prestížnou métou. Na BIB predsa celé generácie detí chodili s rodičmi, so starými rodičmi či v školských triedach – bola to nielen veľká spoločenská udalosť pre návštevníkov, ale aj sviatok ilustrátorstva, a to nielen slovenského,“ píšu v úvode.
Čas ozvať sa znova
Dodali, že tento rok ale svoje diela neprihlásili na nominačnú výstavu, ktorá by mala ukázať to najlepšie zo slovenskej ilustrácie pre deti. Medzinárodný dom umenia pre deti BIBIANA, ktorá BIB organizuje, podľa ich slov dlhodobo, nielen za ostatný rok a pol, nefunguje ako demokratická kultúrna inštitúcia.
„Skúšali sme o tom komunikovať bez veľkých gest, upozorniť, že by to mohlo byť aj inak – ale márne. Možno ste zachytili, že situácia vygradovala do takého stavu, že sme neprihlásili naše knižky ani do súťaže Najkrajšia kniha Slovenska 2024. Naše kroky vtedy podporili väčšie i menšie vydavateľstvá,“ podotkli signatári.
Ako ďalej uviedli, teraz podľa nich nastal čas ozvať sa znova. Verejne teda požadujú otvorené a transparentné výberové konania na vedenie Bibiany, ako aj na všetky odborné pozície.
Jasné kritériá pre výberovú komisiu
„Aby bola výberovým konaním obsadzovaná pozícia generálneho komisára či komisárky BIB, táto bola časovo obmedzená na maximálne 2 ročníky a aby človek, ktorý ju bude zastávať, vyšiel z konsenzu odbornej ilustrátorskej obce a na základe najlepšieho projektu,“ žiadajú ďalej. Vyzývajú tiež na férový výber ilustrácií, ktoré verejnosť uvidí na nominačných prehliadkach, a to odbornou porotou, ktorej členovia by sa mali obmieňať a nemali by súťažiť v danom ročníku.
„Sme presvedčené a presvedčení, že jasné kritériá by mali byť stanovené aj pre členstvo vo výberových komisiách,“ dodali. Ďalšia požiadavka smeruje na zvýšenie kvality prezentačných materiálov i samotného výstavníckeho riešenia počas BIB, a tiež expozícií a stánkov na zahraničných podujatiach, kde sa prezentuje slovenská knižná kultúra.
Zdigitalizovanie ilustrácií
Signatári výzvy požadujú, aby originály knižných ilustrácií, ktoré autori zvykli Bibiane darovať či predať za symbolickú cenu, boli zdigitalizované a sprístupnené na webe tejto inštitúcie, a tiež aby boli pravidelne a dôstojne prezentované na výstavách.
„V neposlednom rade – cítime a nie sme ľahostajné a ľahostajní k tomu, čo sa deje za našimi hranicami. Preto žiadame nekompromisne vylúčiť zo súťaže Bienále ilustrácií Bratislava tie krajiny, ktoré sú obvinené z páchania vojnových zločinov. Zároveň však chceme, aby umelkyne a umelci, ktorí dané krajiny reprezentujú a nezriedka stoja proti vlastným vládam, mali možnosť účasti „pod bielou vlajkou“,“ doplnili.
Súťaž už roky upadá
BIB bol podľa ilustrátorov a ilustrátoriek desaťročia značkou kvality, spájali sa s ním mená jeho spoluzakladateľov Miroslava Cipára či Albína Brunovského. Ocenenia si odniesli slovenské i zahraničné osobnosti. Signatári konštatujú, že výstava bývala svetová i slovenská zároveň a podľa nich by mohla byť znova.
„Už roky však táto súťaž upadá, vyvoláva kritiku zo strany odbornej verejnosti pre svoju netransparentnosť a ideologické ovplyvňovanie rozhodovacích procesov,“ tvrdia. Nádej podľa ich slov priniesol pokus o reformu novým tímom počas BIB 2023.
„Bola vyhlásená otvorená výzva, verejné súťaže, propagačné materiály boli kvalitne vizuálne spracované ich súčasťou bola aj mobilná aplikácia s katalógom, mapkou výstav a programu pre deti aj dospelých s profesionálnymi galerijnými lektormi a lektorkami. Výstava sa uskutočnila v 11 rôznych výstavných priestoroch po celom centre mesta, aby bola dostupná čo najširšiemu publiku. Pribudli aj knihy na listovanie priamo vedľa vystavených ilustrácií, čo umožnilo lepšie pochopiť príbeh i kontext ilustrácií. Jednoducho: Bratislava ilustráciami opäť ožila,“ priblížili.
Ochránenie integrity Bienále
V súčasnosti sa ale podľa ich slov vracajú v čase. V aktuálnej situácii považujú za potrebné verejne hovoriť o tom, prečo sú nespokojní a cítia hnev v takej miere, že na BIB – Bienále ilustrácií Bratislava 2025 odmietame vystaviť naše diela.
„Naším cieľom nie je ničiť tradíciu, ktorú Bienále predstavuje, ale naopak: ochrániť jeho integritu, vrátiť mu silu, dôstojnosť, umeleckú úroveň a zabezpečiť, aby sa opäť stalo dôveryhodným priestorom na prezentáciu detskej ilustrácie,“ zdôraznili. Dodali, že bez zásadných zmien v Bibiane nemôžu s čistým svedomím podporovať tento formát a svojou účasťou legitimizovať stav a vývoj v nej.
„Nedokážeme len pasívne sledovať prehlbovanie netransparentnosti, neprofesionality a manipulácie na jednom z najvýznamnejších podujatí na poli detskej ilustrácie,“ tvrdia. Apelujú tiež na podporu výzvy, ktorú možno podpísať na ich webe. Otvorená je pre širokú verejnosť. Pod výzvou sú podpísané desiatky ilustrátorov a ilustrátoriek a desiatky ďalších osobností.