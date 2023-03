Festival Digiweek EXPO 2023 predstaví okamžité digitálne riešenia, ktoré raketovo naštartujú váš biznis. Viete ako vám môže digitálna transformácia pomôcť uspieť na trhu aj napriek kríze?

Svet sa neustále vyvíja a zrýchľuje, a ak chceme uspieť, musíme s ním držať krok. Aj v čase súčasnej krízy musia firmy rýchlo a efektívne reagovať na zmeny trhu, pretože len tak dokážu uspieť a udržať sa na trhu. Digitalizácia a automatizácia im môže pomôcť zredukovať náklady, zefektívniť procesy a zaručiť im tak lepšiu konkurencieschopnosť. O tom, ako to uchopiť, bude aj festival Digiweek EXPO – Transform Your Business, ktorý 19. apríla o 15:00 hod. odštartuje virtuálna vizionárska diskusia Budúcnosť digitalizácie a automatizácie v biznise.

Od roku 2010 sme žili v podmienkach nepretržitého ekonomického rastu, potom však prišiel rok 2020 a naša ekonomika sa ocitla v negatívnych číslach. Slovensko, ale aj Európa a svet odvtedy čelí jednej výzve za druhou. Covid a hlbokú krízu v zdravotníctve vystriedala vojna na Ukrajine, ktorá spustila vlnu celosvetovej humanitárnej, ekonomickej a energetickej krízy. Všetko toto zasiahlo nielen bežné obyvateľstvo, ale aj chod firiem, ktorých náklady sa rapídne zvyšujú. Okrem cien materiálu rastie aj cena práce a energií, v dôsledku čoho sú mnohé firmy nútené prepúšťať a v krajných situáciách svoju činnosť dokonca ukončiť. Aj z tohto začarovaného kruhu však existuje cesta von! Jedným z riešení ako bojovať s finančnou aj energetickou krízou je práve digitalizácia, ktorá pomáha firmám znižovať náklady, poskytuje im konkurenčnú výhodu a dáva im tak príležitosť opäť rásť. Okrem „krízového riešenia” však digitalizácia predstavuje aj zmenu samotnú. Ide o jeden z hlavných pilierov transformácie spoločnosti, bez ktorého nám uniká možnosť budovať zdravý, konkurencieschopný a udržateľný biznis. Problém je, že Slovensko v procese digitalizácie zlyháva a spomedzi členských krajín EÚ je až na 22. mieste. Napredujeme, nie však dosť rýchlo, preto musíme podniknúť kroky vedúce k odstráneniu bariér, zefektívneniu regulácie, posilneniu bezpečnosti a posunúť tak digitalizáciu spoločnosti o kus vpred.

Digitalizácia je skrátka fenomén, ktorý je novým impulzom nielen pre firmy, ale aj pre spoločnosť, preto sa inováciám v digitálnom priestore bude venovať aj festival Digiweek EXPO – Transform Your Business, ktorá sa bude konať 27.4.2023 v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave. Festival budú tvoriť dve samostatné, no zároveň vzájomne prepojené časti – konferenčná časť a časť EXPO. Cieľom tohto unikátneho formátu je spájať ľudí z oblasti transformácie digitálneho podnikania, vývoja inovácií a tvorby stratégie v zmysle hesla Povedz nám, aký problém vo firme máš a my ti dáme riešenie! Okrem toho je festival určený aj pre všetkých tých, ktorí majú záujem o digitálny audit. Mnohé spoločnosti majú totiž problém, resp. „gap”, o ktorom ani nevedia, a ktorý sa dá pozitívne vylepšiť.

Festival odštartuje KICK-OFF teasing už týždeň vopred, v stredu 19. apríla o 15:00 hod., virtuálnou vizionárskou diskusiou Budúcnosť digitalizácie a automatizácie v biznise, ktorá prebehne naživo na LinkedIn Tech Events, a v rámci ktorej bude diskutovať Tomáš Pristáč Presales Consultant, CRIF, Anton Behan, CEO, Digitance, Branislav Beer, CEE business development manager, VISA, Karel Dytrych, Osobnosť českého digitálu 2022 a spoluzakladateľ Freelo a Váš Hosting, Tomáš Wiesner, CEO, Dávame, a David Achberger, Chief Marketing Officer – QORPO. Títo špičkoví odborníci medzi inými otvoria aj otázky bariér, regulácií a bezpečnosti pri aplikovaní digitálnej transformácie, a zároveň načrtnú možnú budúcnosť, kam ako spoločnosť smerujeme. Ako bude vyzerať digitálne podnikanie blízkej budúcnosti?

V rámci konferenčnej časti festivalu Digiweek EXPO dňa 27.4.2023 vystúpia odborníci z rôznych odvetví, ktorí sa podelia o svoje postrehy, osvedčené postupy a získané poznatky z oblasti technológie, procesných prvkov, digitálnej transformácie a zmien. S cieľom podnietiť inšpiratívnosť festivalu budú jeho súčasťou aj informatívne workshopy a networking určené najmä pre tých, ktorí okrem know-how v oblasti digitálnej transformácie hľadajú aj možnosť nadväzovať kontakty a vytvárať tak siete a partnerstvá v rozsiahlom a komplexnom podnikateľskom prostredí.

„Som veľmi rád, že naša 28. konferencia bude opäť o inováciách, a že sa bude týkať tém, ktoré sú pre Slovensko a jeho budúce napredovanie naozaj kľúčové. Festival Digiweek EXPO bude digitálnou transformáciou biznisu v praxi v zastúpení – prevažne česko-slovenských, ale aj zahraničných špičkových inovatívnych spoločností. Návštevníkom v nej poskytneme viac ako 25 inovatívnych riešení a benefitov, ktoré spoločnostiam prinieslo zavedenie digitalizácie,” hovorí Davy Čajko, CEO festivalu Digiweek EXPO – Transform Your Business.

To, že digitalizácia biznisu a celej spoločnosti je absolútne zásadná, už dávno pred nami pochopili aj viaceré európske krajiny. Podľa indexov DESI 2021 (index digitálnej ekonomiky a spoločnosti) a CDI (index podnikovej digitalizácie) sú lídrami EÚ najmä Dánsko, Fínsko, Švédsko, Holandsko a Írsko. Pýtate sa, čo im digitalizácia priniesla? Vládne údaje ukazujú, že Dánsku šetrí ročne až 296 miliónov EUR a čas na spracovanie požiadaviek vo verejných službách klesol o 30 %. Európska komisia hodnotí dánske digitálne verejné služby výrazne lepšie než je európsky priemer, čo sa prejavuje aj lepšou spokojnosťou obyvateľstva a jeho silnejšou lojalitou voči samotnej vláde. Ide o výsledok viac ako dvadsaťročnej snahy o podporu a financovanie digitálnych služieb prostredníctvom legislatívy, o vzdelávanie občanov a ich zapojenie do verejno-súkromných partnerstiev s cieľom vytvoriť širokú škálu efektívnych a integrovaných digitálnych verejných služieb.

Ťažko sa porovnávať s niekým, kto už 20 rokov intenzívne pracuje na rovnakom cieli, no šanca, že Slovensko konečne získa finančné nástroje na podporu digitalizácie, je teraz väčšia než kedykoľvek predtým. To ako ich žiadať a využiť pre efektívny rast firiem, skvalitnenie pracovného prostredia či na realizáciu digitálnych auditov a ďalších efektívnych nástrojov, bude preto jedným z tematických okruhov festivalu, v rámci ktorej vystúpia desiatky skvelých obchodných lídrov pohybujúcich sa v prostredí podnikovej digitálnej transformácie a inovácií. Ak aj vy chcete zmeniť svoje podnikanie, zvýšiť predaj, automatizovať procesy, zaviesť robotizáciu, využívať AI, získať kvalitné dáta či dopriať viac času sebe a vašim zamestnancom presne tak, ako sa to vďaka digitalizácii podarilo už mnohým spoločnostiam, rezervujte si svoje miesto na festivale ešte dnes!

