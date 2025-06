Festival Art Film po zavíta do Košíc aj tento rok, divákom ponúkne 136 filmov

Festival Art Film zavíta do metropoly východu aj tento rok. Od 20. do 27. júna prinesie jeho 31. ročník do Košíc bohatý filmový i sprievodný program a prestížne ocenenia.

„Doba, osud a prostredie v ktorom žijeme nás trénuje z roka na rok viac,“ skonštatoval na úvodnej tlačovej konferencii producent festivalu Ján Kováčik. Dodal, že tento rok museli vynaložiť veľké úsilie, zdôraznil ale, že sa im to podarilo a podujatie dôstojne zorganizujú v takej kvalite, na akú sú diváci zvyknutí.

Rodinné striebro slovenskej kultúry

Ako uviedol hovorca Art Filmu Juraj Čurný, dúfajú vo vysokú návštevnosť, radi by pokorili hranicu prinajmenšom 20-tisíc divákov. Na margo financií dodal, že žijeme v ekonomicky veľmi náročnej dobe. „Je to tak troška zázrak, že sa podarilo festival zorganizovať,“ uviedol. V tomto kontexte dodal, že dúfajú, že vysoká účasť by mohla presvedčiť kompetentných o potrebe podpory pre Art Film, ktorý Čurný prirovnal k rodinnému striebru slovenskej kultúry.

Umelecký riaditeľ Art Filmu Martin Palúch priblížil, že tento rok sa diváctvo môže tešiť na 136 filmov, z toho 46 krátkych a 90 dlhometrážnych. Dodal, že tento rok sú pripravené štyri medzinárodné súťaže, víťazi v medzinárodných súťažiach hraných filmov, krátkych filmov, filmov zo strednej a východnej Európy, a tiež film ocenený porotou FIPRESCI si opäť odnesú sošky Modrý anjel.

Aj tento rok budú ocenené výnimočné osobnosti kinematografie. Ocenenie Hercova misia si odnesú Milan Ondrík a Daniela Kolářová. Cenu Zlatá kamera získa kameraman Martin Štrba. Po prvýkrát bude udeľovaná Cena Milana Lasicu, ako prvého a jediného prezidenta festivalu. In memoriam bude udeľovaná významným hereckým osobnostiam slovenskej kinematografie. Jej prvým laureátom bude Ivan Mistrík, ktorého nedožité 90. narodeniny si tento rok pripomíname.

Tohtoročný festival otvorí premiéra filmu Rastislava Boroša Kronika večných snílkov. V metropole východu snímku uvedú jej tvorcovia aj účinkujúci herci. Diváctvo sa môže tešiť aj na viacero nesúťažných filmových sekcií. Pôjde o Panorámu, Panorámu dokumenty, Lásku a anarchiu, ale aj Slovenskú sezónu, ktorá prinesie 12 premiér slovenských filmov.

Chýbať nebude ani industry program

Pripravená je aj Slovenská sezóna špeciál, či SFÚ: Rodinné filmové striebro, ktorá ponúkne výber digitálne reštaurovaných filmov zo slovenskej zlatej kolekcie. Rovnako sa môžu tešiť aj na Nočnú prehliadku, výber filmov Györgyho Kristófa, a tiež dve novinky. Prvou je žánrovo pestrý výber indickej kinematografie Farby, chute a piesne Indie, ktorý bol pripravený v spolupráci s indickým veľvyslanectvom. Ďalšou je Nová nádej v čínskej kinematografii, pôjde o sekciu nových čínskych autorov.

„Festival ponúkne aj bohatý industry program pre filmových profesionálov, vrátane masterclassov, panelových diskusií a otázok a odpovedí s tvorcami filmov. Sprievodný program zahŕňa koncerty, výstavy a špeciálne projekcie na netradičných miestach v Košiciach. V mimoriadne obsiahlom sprievodnom programe si svoje miesto našli obľúbené talkshow Baláž & Hubinák, Bez šepkára Milana Kolcuna,akustický koncert Celeste Buckingham a rovnako tak aj obľúbený detský program,“ avizujú organizátori.

Festival podľa organizátorov patrí ku Košiciam a Košickému kraju. ​​„Podpora umenia a kreatívneho priemyslu patrí medzi naše dlhodobé priority. O tom svedčia aj výsledky Filmovej kancelárie Košického kraja. Veríme, že kultúra má nenahraditeľné miesto v rozvoji regiónu. Je to prostriedok na zviditeľnenie talentovaných tvorcov, ale aj spôsob, ako obohatiť komunitný život,“ skonštatoval podpredseda Košického samosprávneho kraja Ladislav Lörinc. Župa podľa jeho slov vníma projekt ako zmyslupný, vyzdvihol aj jeho prínos pre turizmus.

Primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý) pripomenul, že mesto minulý rok podpísalo s Art Filmom memorandum o spolupráci. Pripomenul tiež finančnú spoluúčasť mesta v sume 50-tisíc eur, ale je markantné nefinančné plnenie, v podobe kultúrnej infraštruktúry mesta. Avizoval tiež, že už od 16. júna si návštevníctvo a obyvateľstvo mesta bude môcť vychutnať filmovú hudbu pri ikonickej Spievajúcej fontáne v centre Košíc.