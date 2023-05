Fehérváriho v NHL povedie najmladší tréner v súťaži, Washington Capitals má nového kormidelníka

Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry spoznal meno nového hlavného trénera, ktorý povedie jeho tím Washington Capitals v zámorskej NHL. Štyridsaťjedenročný Spencer Carbery sa stal najmladším koučom v profilige a vo funkcii nahradil Petra Lavioletteho. Zmena na poste kormidelníka sa udiala aj v tíme Nashville Predators, vedenie odvolalo Johna Hynesa i asistenta Dana Lamberta. Novým trénerom by sa mal stať Andrew Brunette.

Rozlúčka s Capitals

Carbery bol v ostatných dvoch sezónach asistentom trénera Sheldona Keefeho v tíme Toronto Maple Leafs a mal na starosti presilové hry, ktoré boli počas tohto obdobia druhé najlepšie v profilige. V minulosti už pôsobil v štruktúrach klubu z hlavného mesta USA, keď tri sezóny viedol záložný tím Caps Hershey Bears v nižšej AHL.

„Ďakujem organizácii Capitals za príležitosť trénovať tento tím. Teším sa na prácu s talentovanými hráčmi a rozvíjanie víťaznej mentality. Ďakujem tiež Torontu za podporu počas ostatných dvoch sezón,“ vyhlásil Carbery.

Bez postupu do play-off

Tak ako Laviolette vo Washingtone, aj Hynes v Nashville doplatil na to, že v sezóne 2022/2023 nepostúpil so svojimi zverencami do play-off. „Predátorov“ viedol od januára 2020, keď nahradil na lavičke tímu práve Lavioletteho.

V predošlých dvoch ročníkoch sa s tímom prebojoval do bojov o Stanleyho pohár, no v oboch prípadoch sa jeho púť skončila už v prvom kole. Najatie Hynesa je prvý krok v pozícii generálneho manažéra pre Barryho Trotza, ktorý v minulosti trénoval mužstvo Predators 15 rokov (1998 – 2014).

Nastal čas na zmenu

„John Hynes je dobrý človek aj hokejový tréner. Odviedol s tímom úžasnú prácu po uzávierke prestupov, najmä s našimi mladými hráčmi. Je dobre pripravený a tvrdo pracujúci kouč, ktorý sa bude v NHL ďalej rozvíjať. Na základe posezónnych diskusií a hodnotení sme dospeli k záveru, že nastal čas na zmenu a nastavenie nového smeru,“ zdôvodnil Trotz odvolanie Hynesa.

Jeho nástupca Brunette strelil v roku 1998 vôbec prvý gól v histórii Predators. V minulej sezóne doviedol Floridu Panthers k zisku Prezidentovej trofeje a nominovali ho na Cenu Jacka Adamsa pre najlepšieho trénera profiligy.