Gajan je podľa experta predurčený na post jednotky v NHL, prirovnal ho k dvom hviezdam profiligy

Slovenský hokejový brankár Adam Gajan sa v uplynulej sezóne dostal do povedomia odbornej verejnosti výkonmi v amerických súťažiach USHL a NAHL aj na ostatných majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov.

Draft nováčikov do NHL

Podľa experta Daytona Reimera z portálu The Hockey Writers by mohlo zaznieť meno 19-ročného Popradčana v druhom či treťom kole tohtoročného draftu nováčikov do zámorskej NHL a možno aj skôr.

Prirovnal ho tiež k dvom hviezdam profiligy. Gajana vyhlásili za najlepšieho brankára ostatných MS hokejistov do 20 rokov. V budúcej sezóne bude chytať za tím Univerzity Minnesota-Duluth v súťaži NCAA.

Robustná postava a atletickosť

„Nemalo by trvať dlho, kým sa tam stane brankárskou jednotkou. Poskytne mu to veľa priestoru na rozvoj. Na drafte by mal prísť na rad v úvode druhého či tretieho kola, no vzhľadom na heroické výkony na MSJ je tu malá šanca na záver prvého kola. Treba ho sledovať, lebo má potenciál vystreliť vysoko,“ napísal Reimer o Slovákovi, ktorý mu štýlom pripomína Rusov Andreja Vasilevského či Sergeja Bobrovského.

„Gajan považuje Vasilevského za svoj vzor a obaja naozaj majú niečo spoločné. Využívajú svoju robustnú postavu na to, aby zabrali veľkú časť bránky a obmedzili strelcom možnosti na zakončenie. Gajanova atletickosť a schopnosť bleskovo zasiahnuť betónom či korčuľou pripomína Bobrovského. Bez ohľadu na to, na koho sa podobá, určite je predurčený byť brankárska jednotka v NHL. Tímy však musia byť trpezlivé v súvislosti s jeho rozvojom. Keď bude pripravený, chopí sa svojej šance, tak ako to v minulosti urobil aj Bobrovskij,“ vyhlásil odborník.