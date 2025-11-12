Niekdajšia hviezda Chelsea môže ukončiť kariéru pre problémy so srdcom. Počas testov skolaboval, skončil na JIS-ke

Ešte v utorok 11. novembra podstúpil stredopoliar Oscar diagnostickú katetrizáciu, aby lekári mohli posúdiť jeho stav.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
FC Chelsea
Hráč FC Chelsea Oscar (vľavo) strieľa štvrtý gól svojho tímu v zápase proti Swansea City. Anglicko, 17. január 2015. Foto: SITA/AP
Brazílsky futbalový klub Sao Paulo FC robil hráčom série bežných testov, ako na tom výkonnostne, ale aj zdravotne sú.

Niekdajší známy hráč FC Chelsea Oscar sa v tréningovom centre Barra Funda necítil dobre, údajne mal „problémy so srdcom“. Okamžite ho previezli do nemocnice na jednotku intenzívnej starostlivosti. Nie je známe, kedy bude prepustený.

Brazílčan absolvoval intervalový test na stacionárnom bicykli, keď mu prišlo zle, spadol na zem a bol v bezvedomí približne dve minúty. Rýchlo mu pomohol tím, ktorý vykonával testy u hráčov.

Rozviaže zmluvu?

Ešte v utorok 11. novembra podstúpil stredopoliar diagnostickú katetrizáciu, aby lekári mohli posúdiť jeho stav. Neskôr mal absolvovať magnetickú rezonanciu.

Oscar údajne zvažuje možnosť rozviazania zmluvy s klubom. Tá by mala trvať do konca roku 2027. Podľa zdroja, ktorý informoval web ge.globo.com, je veľká pravdepodobnosť, že k tomu dôjde.

Tridsaťštyriročný futbalista už niekoľko mesiacov sleduje svoje telo späté s činnosťou srdca. Ešte v auguste, keď ho vyšetrili pre zlomeninu troch stavcov, ktorú utrpel v zápase proti Corinthians, vyšetrenia ukázali zmeny. Dostal však správu, že môže hrať.

Množstvo zranení

V tom čase ľuďom vo svojom okolí dokonca povedal, že prestane hrať, ak bude existovať akákoľvek, hoci aj minimálna šanca, že sa na ihrisku nebude cítiť dobre.

Zranenia sú pre Oscara problémom celú kariéru. Svoj plný potenciál nedokázal zúročiť. Hral aj za Šanghaj Port, odkiaľ v marci prestúpil ako voľný hráč do rodnej Brazílie. Na ihrisku sa neobjavil od 20. júla, keď sa zranil v dueli proti Corinthians.

Od svojho návratu do Sao Paula odohral Oscar 21 zápasov a strelil dva góly. Stredopoliar mal v tejto sezóne až štyri zdravotné problémy – svalové zranenie ľavého stehna, opuch ľavého stehna, zlomeninu troch stavcov a zranenie ľavého lýtka, ktoré pretrváva až dodnes. A k tomu aj súčasné problémy so srdcom.

Najnovšie na SITA.sk