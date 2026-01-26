FC Barcelona je späť na čele La Ligy, mladík Yamal predviedol majstrovské zakončenie

Futbalisti španielskeho veľkoklubu FC Barcelona sa vrátili na čelo tabuľky La Ligy domácim víťazstvom 3:0 nad Realom Oviedo, o góly sa postarali Dani Olmo, Raphinha a mladý talent Lamine Yamal, ktorého akrobatický volej bol najkrajším momentom zápasu.
Hodnotenie súťaže je sále napäté, keďže Real Madrid zdolal Villarreal a dočasne sa dostal na prvú priečku. Katalánci však opäť odskočili o bod vďaka víťazstvu na čiastočne zrekonštruovanom štadióne Camp Nou. „Balugranas“ sa museli sústrediť na prelomenie obranu Ovieda, ktoré je momentálne na poslednom mieste, keďže v celej sezóne nazbieralo len dva triumfy.
Tréner Hansi Flick priznal, že prvý polčas nebol podľa očakávaní, no po prestávke jeho tím ukázal svoju kvalitu. „V prvom polčase sme mali problémy so sebavedomím, ale druhý polčas bol oveľa lepší,“ povedal Flick, ktorý zároveň vyzdvihol prácu Yamala pri napádaní ako kľúčový faktor zápasu.
„Pre mňa bol dôležitejší jeho napádanie a zisk lopty vedúce k nášmu prvému gólu ako samotný tretí gól, hoci ten bol veľmi atraktívny,“ dodal Flick.
Raphinha pri druhom góle využil chybu hosťujúceho beka Davida Costasa, keď nabiehal na loptu po jeho nepremyslenej spätnej prihrávke. Záverečný gól stretnutia dal Lamine Yamal, keď dokonale zareagoval na center Olma a predviedol efektnú akrobatickú koncovku.
„Hovoríme o hráčovi z inej galaxie,“ vyzdvihol výkony domáceho mladíka tréner hostí Guillermo Almada, Yamal totiž v dôležitých momentoch výrazne prispel k víťazstvu Kataláncov.
Atlético Madrid slovenského obrancu Dávida Hancka si upevnilo tretiu priečku v La Lige hladkým domácim víťazstvom 3:0 nad Mallorcou. „Atléti“ strácajú 8 bodov na FC Barcelona.