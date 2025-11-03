FC Barcelona je späť na víťaznej vlne. Koho pochválil tréner Flick?

Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona sa vrátil na víťaznú vlnu po prehre v El Clásicu s Realom Madrid. Katalánci si doma poradili s Elche 3:1 a udržali si druhú priečku.

Mladý talent Lamine Yamal otvoril skóre už v 9. minúte po prihrávke Alejandra Baldeho, ktorý sa presadil v nábehu do šestnástky. „Našli sme náš duch a intenzitu,“ povedal Ferran Torres, ktorý pridal druhý gól po prihrávke od Fermína Lópeza.

Torres tiež ukázal úctu voči svojmu rodnému regiónu Valencia tričkom pripomínajúcim minuloročné záplavy.

Marcus Rashford, ktorý nastúpil po zranení, uzavrel skóre po krížnej prihrávke Lópeza. „Mohol som byť efektívnejší, ale takéto dni prídu,“ priznal Rashford.

FC Barcelona stále zápasí s obrannými problémami. Hráči Elche znížili gólom Rafu Mira, ktorý sa dostal za obranu a prekonal Wojciecha Szczesného. Brankár Barcelony však neskôr zneškodnil strelu Mira, ktorou trafil brvno.

Tréner Hansi Flick vyzdvihol výkon Yamala aj Rashforda a zdôraznil, že mladý hráč musí ešte pracovať na liečbe zraneného triesla. „Ukázal, že môže hrať na tejto úrovni,“ povedal Flick.

Elche, ktoré je na 17. mieste tabuľky, podalo solídny výkon a podľa trénera Edera Sarabiu jeho hráči „vedeli, že je normálne, že dostanú góly, ale mohli sme dať aj my viac“.

