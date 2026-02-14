Faul na Fehérváryho rozhodcovia ocenili dvomi minútami. Talian DiGiacinto dodatočne suspendovaný

Disciplinárny panel zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d’Ampezzo udelil talianskemu hokejistovi Cristianovi DiGiacintovi jednozápasový dištanc za nedovolený zákrok na hlavu slovenského obrancu Martina Fehérváryho.
Incident sa udial v druhej tretine piatkového stretnutia olympijského turnaja mužov medzi Talianskom a Slovenskom (2:3), keď DiGiacinto trafil ramenom Fehérváryho do hlavy. Od rozhodcov dostal iba dvojminútový trest, hoci aj experti v štúdiu STVR Marián Gáborík a Boris Valábik konštatovali, že previnilec mal dostať päťminútový trest a byť vylúčený do konca stretnutia.
Hokej: Slovensko o gól porazilo Taliansko, výborne zachytal Škorvánek a na olympiáde môžeme ísť priamo do štvrťfinále - FOTO
„Hokej je tvrdý šport. Treba sa aj s takým niečím zmieriť. Nemyslím si, že to bolo úplne férové, ale som rád, že som dohral,“ okomentoval zákrok Fehérváry v pozápasovom rozhovore pre STVR.
Panel konštatoval, že kontakt bol odvrátiteľný a taliansky hráč mal zvoliť taký uhol nájazdu, ktorý by umožnil vykonať legálny bodyček. Hoci disciplinárny orgán uznal, že taliansky hokejista nemal úmysel cielene zasiahnuť hlavu súpera, zvolil nevhodný uhol priblíženia a ohrozil protihráča, čím sa previnil voči pravidlám. DiGiacinto si dištanc odpyká v sobotňajšom popoludňajšom dueli proti Fínsku.