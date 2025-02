Nečakaný obchod v NBA. Jeho súčasťou sú Luka Dončič aj Anthony Davis - FOTO, VIDEO

Prvý februárový víkend priniesol v zámorskej basketbalovej NBA veľkú a poriadne nečakanú výmenu hráčov. Jej súčasťou je aj hviezdny slovinský rozohrávač Luka Dončič, ktorý sa z Dallasu Mavericks sťahuje do tímu Los Angeles Lakers, opačným smerom putuje Anthony Davis. Do obchodu bol zainteresovaný aj Utah Jazz.

Dvadsaťpäťročný Dončič je aktuálne zranený, na palubovke absentuje už viac ako mesiac. Výmena ho poriadne zaskočila, je však rád, že si v LA zahrá s LeBronom Jamesom.

„Celý obchod sa dohadoval v zákulisí a vedelo o ňom len veľmi málo ľudí. Ani LeBron nevedel o tom, že sa niečo chystá. Rovnako aj Anthony Davis. A počul som, že Luka Dončič je tiež šokovaný,“ uviedol reportér Shams Charania z ESPN.

“This deal materialized in the shadows … LeBron James had no idea this was coming. Anthony Davis had no idea this was coming. I’m told Luka Doncic is still stunned about this trade.”@ShamsCharania on the Anthony Davis-Luka Doncic trade between the Lakers and Mavericks pic.twitter.com/Hp4bL3UX2M

— ESPN (@espn) February 2, 2025