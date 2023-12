Fanúšikov akčných filmov nadchol trailer novinky Furiosa: Mad Max sága

Séria filmov o Šialenom Maxovi sa teší popularite už desaťročia. Keď George Miller, tvorca pôvodných častí zo sedemdesiatych a osemdesiatych rokov, nakrútil v roku 2015 snímku Mad Max: Zbesilá cesta, celý svet zachvátilo šialenstvo. Unikátny filmársky rukopis a fascinujúce akčné pasáže urobili z filmu kultovú záležitosť a fanúšikovia sa nemohli dočkať pokračovania. Miller je však filmárom, ktorý svoje projekty rád necháva vyzrieť. Ďalšieho titulu z jeho postapokalyptického sveta sa preto dočkáme na budúci rok. Už teraz si však môžeme pozrieť trailer filmu Furiosa: Mad Max sága, v ktorom sa pozrieme na zrod obľúbenej hrdinky.

Foto: Continental film

Furiosu si publikum dobre pamätá práve z filmu Mad Max: Zbesilá cesta ako jednorukú, nebojácnu šoférku v podaní herečky Charlize Theron. V aktuálnom filme sa vrátime do jej minulosti a mladšiu verziu postavy stvárni Anya Taylor-Joy. Príbeh nás prenesie do doby, keď svet, aký poznáme, skolaboval. Mladá Furiosa bola vytrhnutá zo Zeleného miesta mnohých matiek a padla do rúk veľkej motorkárskej skupiny, vedenej Warlordom Dementom. Prechádzajúc cez Pustinu, narazí skupina na Citadelu, ktorej predsedá Immortan Joe. Kým dvaja Tyrani bojujú o nadvládu, Furiosa musí prežiť mnohé skúšky, aby našla cestu domov.

23. mája 2024 sa dozvieme, či sa jej to podarí. Trailer, plný bombastickej akcie a horúcej postapokalyptickej atmosféry, naznačuje, že tiež zistíme, ako prišla o ruku. V hlavnej úlohe sa predstaví už spomenutá Anya Taylor-Joy, ktorú poznáme z filmov Čarodejnica, Rozpoltený či Menu, ale aj z mimoriadne úspešného seriálu Dámsky gambit. Spoločnosť jej bude o. i. robiť na nespoznanie zamaskovaný Chris Hemsworth, teda Thor zo série komiksových filmov o Avengeroch.

Foto: Continental film

Akčný thriller Furiosa: Mad Max sága v máji budúceho roka prinesie do slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film. Všetko naznačuje, že Furiosin príbeh nebude posledným, ktorý z tohto filmového sveta uvidíme, môžeme sa teda tešiť, že aj tento film Georgea Millera bude veľkou udalosťou, ako naznačujú aj nadšené reakcie fanúšikov na trailer.

Informačný servis