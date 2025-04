Fanúšik, ktorý hodil fľašu do tváre Van der Poela, sa ospravedlnil za svoj čin - VIDEO

Fanúšik, ktorý počas pretekov Paris-Roubaix hodil fľašu na oholandského cyklistu Mathieua van der Poela, sa ospravedlnil za svoj „hlúpy čin“.

Prokuratúra v Lille potvrdila, že začala vyšetrovanie pre „násilie so zbraňou“, zatiaľ čo 28-ročný muž, ktorý fľašu hodil, sa sám prihlásil belgickej polícii. Holanďan Van der Poel napriek incidentu vyhral preteky už tretí rok po sebe.

„Som taký šťastný, že prešiel cieľovou čiarou ako prvý, napriek môjmu hlúpemu gestu,“ uviedol fanúšik v liste, ktorý v stredu zverejnil belgický denník Het Laatse Nieuws.

„Zároveň si uvedomujem, že sa musím ospravedlniť všetkým jazdcom a všetkým fanúšikom pretekov. Fľaša bola na tráve, zdvihol som ju a hodil, keď prechádzal okolo – bez rozmýšľania. Po pol sekunde som si uvedomil, aké hlúpe a nebezpečné to bolo. Bol som veľmi zahanbený niekoľko dní,“ uviedol útočník.

Tím Alpecin-Deceuninck uvedené označil za „nebezpečný a neprijateľný incident“.

Sedemnásobný majster sveta v cyklokrose Van der Poel bol počas svojej kariéry niekoľkokrát aj opľutý.

„Je to neprijateľné. Bola to plná fľaša. Váži pol kila a ja som išiel rýchlosťou 40 km/h. Je to ako byť zasiahnutý kameňom do tváre,“ povedal jazdec.

Medzičasom polícia vypátrala osobu, ktorá Van der Poela opľula počas marcových pretekov E3 Classic. A nevyhne sa pokute.