Polícia vyšetruje útok na Van der Poela. Stalo sa to počas pretekov Paríž-Roubaix - VIDEO, FOTO

Prokuratúra vo francúzskom Lille začala vyšetrovanie „násilia so zbraňou“ po tom, čo jeden z divákov hodil fľašu s vodou do tváre Mathieua van der Poela počas jeho víťazne jazdy v nedeľňajších pretekoch Paríž-Roubaix.

Belgické médiá informovali, že 28-ročný muž sa v pondelok prihlásil na polícii v provincii Západné Flámsko a priznal sa, že fľašu hodil. Vyjadril ľútosť nad svojím činom. Televízne zábery naznačujú, že fanúšik cielil na Van der Poela, keď fľašu hodil počas úseku s kockami v Templeuve, približne 33 kilometrov od cieľa v Roubaix.

Muž prišiel na preteky autobusom, ktorý si prenajal belgický fanklub slovinského jazdca Mateja Mohoriča, informovala o tom skupina „Matej Matjes“ na sociálnych sieťach. Predstavitelia fanklubu uviedli, že muž nie je členom a v nedeľu večer ho kontaktovali, aby sa prihlásil na polícii.

Van der Poel bol po pretekoch rozhorčený.

„Je to neprijateľné,“ povedal holandský jazdec tímu Alpecin-Deceuninck.

„Bola to plná fľaša. Vážila pol kila a ja som išiel rýchlosťou 40 kilometrov za hodinu. Je to ako byť zasiahnutý kameňom do tváre,“ doplnil.

Jeho stajňa v pondelok vydala vyhlásenie, v ktorom označila incident za „nebezpečný a neprijateľný“.

„Sme radi, že Mathieu zostal nezranený a potvrdzujeme, že ako tím podáme oficiálnu sťažnosť proti páchateľovi, aby sme formálne odsúdili toto správanie,“ uviedli jej predstavitelia.

Van der Poel, ktorý je tiež sedemnásobným majstrom sveta v cyklokrose, bol v minulosti napadnutý aj v iných pretekoch. Jeho tím uviedol, že k incidentom došlo v oboch formátoch.

„Tento problém presahuje tento jediný čin. To, čo sa stalo v nedeľu, predstavuje eskaláciu predchádzajúcich incidentov, pričom Mathieu van der Poel nie je jediným cieľom,“ uviedol tím.

Doplnil tiež, že „takéto nevhodné správanie je spôsobené alebo sprevádzané nadmernou konzumáciou alkoholu“ a „ohrozuje bezpečnosť jazdcov, zatieni radosť a reputáciu skutočných cyklistických nadšencov a odvádza pozornosť od športových úspechov“.