Fantastická premiéra: Komédia Dream Team priniesla smiech, slzy a hviezdy česko-slovenského filmu

Uvedenie novinky režiséra Jonáša Karáska, ktorý má na konte úspešné tituly ako Invalid či Amnestie, prilákalo množstvo známych tvárí a tvorcov, ktorí film osobne predstavili prvým divákom.
Na červenom koberci žiarili Petra Polnišová a Jakub Prachař. Táto dvojica v projekte zastáva unikátnu pozíciu – okrem dôležitých hereckých úloh sa pod film podpísali aj ako producenti. Prachař, ktorý vo filme hrá suseda s absurdným plánom postaviť tím zdravých hráčov predstierajúcich zdravotné postihnutie, priznal, že správe o paralympijskom škandále v Sydney spočiatku neveril: „Keď som sa dozvedel, že sa ten škandál stal, najskôr som si myslel, že je to hoax. Potom som si povedal, že z toho raz bude film.“ S Jakubom Prachařom sme na červenom koberci mohli obdivovať aj jeho krásnu partnerku Sáru Sandevu, ktorá si vo filme zahrala rozhodkyňu.
Premiéru si nenechal ujsť ani predstaviteľ hlavnej úlohy Martin Hofmann. Vo filme hrá Mareka, neúspešného trénera a otca, ktorý je pre šťastie svojho syna ochotný zájsť až za čiaru.
Srdcom večera bol však nepochybne Martin Polišenský, vynikajúci herec s Downovým syndrómom, ktorý vo filme stvárňuje syna Šimona. Jeho výkon vyzdvihujú tvorcovia ako kľúčový prvok snímky. „Martin je úžasný, charizmatický a vždy bol pripravený. Film získal vďaka nemu úplne iný rozmer,“ uviedla producentka Petra Polnišová. Polišenský má už predchádzajúce skúsenosti z oceňovaného filmu Betlehemské svetlo.
Medzi hosťami sa objavil aj známy influencer Samo Procházka (Graciosooo), ktorý spolu s Bekimom Azirim v komédii účinkujú ako predstavitelia skorumpovaných športových funkcionárov oproti ťažkému vyznávačovi olympijských hodnôt v podaní Miroslava Krobota. Premiéru si nenechali ujsť ani Zuzana Šebová či rapper Adi Lekovič, ktorý si vo filme zahral hneď dvojrolu.
Premiéru si užil aj hviezdny scenárista Petr Kolečko, autor diváckych hitov ako Okresní přebor, Päťdesiatka či Cez prsty, ktorý pre Dream Team napísal scenár inšpirovaný skutočným škandálom z paralympiády v Sydney v roku 2000.
Hoci ide o komédiu, film prináša aj hlbšiu emóciu. Režisér Jonáš Karásek dodáva: „Páčia sa mi námety, ktoré môžete vysvetliť v dvoch vetách. Tento bol okamžite silný. A hoci má Petr Kolečko obvykle dosť drsný humor, tento film je veľmi ľudský. Niektoré scény sú také prirodzené a dojímavé, že sa sám neubránim smiechu alebo slzám.“
Film Dream Team vstúpi do slovenských kín oficiálne 1. januára 2026, no diváci ho budú môcť vidieť už počas vianočných predpremiér vo vybraných kinách.
