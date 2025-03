Fakty versus mýty. Nepravdivé informácie o cvičení a strave vás môžu zbytočne demotivovať - FOTO, VIDEO

Keď začnete cvičiť alebo sa snažíte zdravo stravovať, natrafíte na množstvo protichodných rád.

Mnohé z nich znejú logicky, no v skutočnosti sú to len mýty, ktoré môžu brzdiť pokrok alebo zbytočne komplikovať cestu za lepšími výsledkami.

Môže to viesť k zbytočným chybám v tréningu aj strave. V článku sa pozrieme na najčastejšie nepravdy, ktorým ľudia veria.

Ak nepôjdete do fitka, nenaberiete svaly. Pravda je však taká, že svaly sa dajú budovať aj doma, stačí cvičiť s vlastnou váhou alebo jednoduchým vybavením, ako sú činky či odporové gumy.

Ďalší častý mýtus je, že bez svalovice tréning nebol účinný. Tá však nie je dôkazom správneho cvičenia, aj bez nej môžete dosahovať progres.

Mnoho ľudí verí, že čím viac sa pri cvičení potia, tým viac tuku spaľujú. Pravda je, že potenie je len spôsob, akým sa telo ochladzuje, a nemá nič spoločné s množstvom spáleného tuku.

Podobne nesprávna je aj predstava, že na chudnutie sa musíte venovať veľkému množstvu kardio cvikov. To síce pomáha spaľovať kalórie, ale ak sa správne stravujete a máte kalorický deficit, schudnete aj bez nadmerného behania.

Ženy sa často boja dvíhať ťažké váhy, lebo si myslia, že budú príliš svalnaté. V skutočnosti majú menej testosterónu, takže silový tréning im skôr pomáha formovať postavu.

Rovnako nesprávne je aj tvrdenie, že nemôžete jesť po 18:00 h, inak priberiete. Telo nerieši, kedy jete, ale koľko kalórií prijmete za celý deň.