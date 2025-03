Tréning brucha nemusí byť nenávidený. Šesťminútové cvičenie časom prinesie očakávaný výsledok - FOTO, VIDEO

Jedna z častí tela, ktorá sa cvičí ťažko, je brucho. Niekedy to môže viesť až k tomu, že to človeka odradí, no nemalo by to tak byť.

Je dôležité dodržiavať princípy tréningu, rovnako ako aj u iných svalových partií. Tiež treba brať na vedomie, že samotným posilňovaním vyrysované tehličky na bruchu najskôr mať nebudete, pripomína web gymbeam.sk.

V prvom rade je potrebné dostať sa na nižšie percento tuku – teda schudnúť. To dosiahnete tak, že sa dostanete do kalorického deficitu. Jednoducho povedané – spálite viac energie ako prijmete.

Prečo ho cvičiť?

Na silné, vypracované brušné svaly nie je len radosť pozerať sa. Plnia v tele tiež dôležitú funkciu.

Sú súčasťou hlbokého stabilizačného systému trupu a chrbtice, ktorý hrá rolu v správnom držaní tela pri športe aj v bežnom živote.

K pevnému a vypracovanému bruchu vám pomôžu cviky a ďalšie pohyby, pri ktorých ho zapájate – mŕtvy ťah, drep alebo zhyb na hrazde.

Benefity pevného brucha: vďaka pevnému stredu tela vás nebude bolieť chrbát

zlepšíte si držanie tela

budete mať užší pás

podporíte funkčnú silu – tá pomôže na tréningu aj pri každodenných pohyboch

budete mať lepší balans – vďaka tomu len tak nespadnete (napríklad, keď stojíte v autobuse a ten prudko zabrzdí)

Ponaťahujte sa

Spomínaný 6-minútový tréning môžete zaradiť akokoľvek chcete – samostatne alebo v kombinácii s tréningom ďalších telesných partií.

Pred začiatkom sa ľahko zahrejte a rozhýbte celé telo. Po jeho ukončení sa ľahko ponaťahujte.

Tiež môžete v ľahu na chrbte pokrčiť kolená a pritiahnuť ich k hrudníku. Potom ich položte na jednu stranu, zatiaľ čo hrudník a hlavu otočte druhým smerom, vďaka tomu ponaťahujete šikmé brušné svaly.

Sedem cvikov

Na tréning potrebuje len podložku. Precvičíte si priame, spodné a aj šikmé brušné svaly v siedmich jednoduchých cvikoch.

Každý budete robiť 45 sekúnd s pauzou 20 sekúnd.

Pôjde o skracovačky, šikmé skracovačky, šikmé skracovačky s vystretými nohami, obrátené skracovačky s naťahovaním a krčením kolien, priťahovanie nôh v planku, dotyky ramien v pozícii na štyroch s kolenami nad zemou a bočný plank so striedaním strán.

Ako na to nájdete v nižšie priloženom videu, ale aj v návode na webe gymbeam.sk.