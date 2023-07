Exprezident Medvedev sa opäť vyhráža jadrovými zbraňami a pripúšťa, že Rusko prehrá vojnu

Ruský exprezident Dmitrij Medvedev vyhlásil, že Rusko by mohlo použiť jadrovú zbraň v prípade, že ukrajinská protiofenzíva bude úspešná. Ako referuje spravodajský web CNN, Medvedev to uviedol prostredníctvom platformy Telegram.

„Predstavte si, že ofenzíva… v tandeme s NATO bola úspešná a skončila tak, že časť našej pôdy bola odobratá. Potom by sme museli použiť jadrové zbrane na základe ustanovení dekrétu ruského prezidenta,“ vyhlásil súčasný podpredseda ruskej Bezpečnostnej rady.

Ďalšia jadrová hrozba

„Jednoducho by nebolo žiadne iné riešenie. Naši nepriatelia by sa mali modliť k našim bojovníkom, aby nedovolili, aby sa svet dostal do jadrových plameňov,“ dodal Medvedev v najnovšom príspevku zo série jadrových hrozieb.

Priznanie možnej porážky?

Vyhlásenie Medvedeva možno okrem vyhrážania sa vnímať taktiež ako zriedkavé priznanie niektorého z popredných ruských predstaviteľov a verejné pripustenie možnosti, že Moskva by mohla prehrať vojnu na Ukrajine. Prichádza v kontraste s nedávnym vyhlásením ruského vodcu Vladimira Putina, ktorý tvrdil, že ukrajinská protiofenzíva „zlyhala“.