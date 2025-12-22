Explózia výbušného zariadenia zabila ďalšieho ruského generála

Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Auto generálporučíka Fanila Sarvarova po výbuchu výbušného zariadenia umiestneného pod vozidlom. Foto: Ruský vyšetrovací výbor via AP
Vysokopostavený ruský generál zahynul v pondelok na juhu Moskvy, keď explodovalo výbušné zariadenie umiestnené pod jeho autom. Ruský vyšetrovací výbor oznámil, že začal vyšetrovanie „vraždy“ šéfa výcvikového odboru generálneho štábu generálporučíka Fanila Sarvarova. Jednou z vyšetrovacích verzií je, že útok „súvisí“ s „ukrajinskými špeciálnymi jednotkami“.

Od roku 2022, keď Rusko začalo vojnu proti Ukrajine, ruské úrady opakovane obviňujú Kyjev zo série útokov na ruských vojenských predstaviteľov a osoby blízke Kremľu.

Pri výbuchu nálože nastraženej v aute v apríli neďaleko Moskvy zahynul zástupca vedúceho hlavného operačného riaditeľstva generálneho štábu generálporučík Jaroslav Moskalik. Moskalik mal na starosti armádne operácie. Šéf ruských jadrových, biologických a chemických obranných síl generálporučík Igor Kirillov, zahynul v decembri minulého roka v ruskej metropole pri výbuchu nástražného systému umiestneného v skútri. K atentátu sa prihlásila ukrajinská bezpečnostná služba.

Ruský vojenský bloger Maxim Fomin zahynul v apríli 2023, keď v kaviarni v Petrohrade explodovala soška. Výbuch auta v auguste na predmestí Moskvy zabil Dariu Duginovú dcéru ruského nacionalistického ideológa Alexandra Dugina.

