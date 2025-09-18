Experti varujú: Putin podpíše dohodu až po víťazstve, vojna na Ukrajine má ešte ďaleko k svojmu koncu

Mykola Kňažyckyj a Mychajlo Basarab zdôrazňujú pokračujúcu agresiu Ruska a nevyhnutnosť riešiť základné príčiny konfliktu.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Vladimir Putin
Ruský prezident Vladimir Putin. Foto: SITA/AP
Ruský prezident Vladimir Putin nepodpíše žiadnu dohodu o Ukrajine, kým Rusko nedosiahne vojenské víťazstvo. V komentári pre web Espreso TV to povedal ukrajinský opozičný poslanec Mykola Kňažyckyj.

Napriek názorom, že Ukrajina by mohla uzavrieť mierovú dohodu výmenou za územné ústupky, ako je napríklad Kramatorsk, realita je podľa neho iná.

„Územné ústupky Putina nedonútia zastaviť ofenzívu. Táto možnosť existuje len v hlave amerického prezidenta a je založená na jeho vlastnom chápaní rozhovorov s ruským diktátorom. Zároveň samotný Putin hovorí pravý opak. Pokračuje v boji a zabíjaní,“ povedal Kňažyckyj.

Širšie geopolitické ciele

Zdôraznil, že vojna nie je len o územiach, ale o širších geopolitických cieľoch Ruska. Putin podľa neho chce pred Európou potvrdiť svoju moc a vytvoriť priestor pre ďalšiu agresiu v Európe.

„Putinova súčasná pozícia je takáto – akúkoľvek dohodu týkajúcu sa Ukrajiny podpíše až po víťazstve Ruska. Preto bude pokračovať v boji a na to nepotrebuje žiadne stretnutia so Zelenským. Putin nepotrebuje dohodu, potrebuje čisté vojenské víťazstvo nad Ukrajinou,“ dodal Kňažyckyj.

Ukrajinský politológ Mychajlo Basarab pre Espreso TV na margo toho poznamenal, že „sme veľmi ďaleko od konca vojny, aspoň vzhľadom na súčasný stav vecí“.

Varuje pred iným formátom vojny

„Aj keby sa za súčasných okolností rusko-ukrajinská vojna zázračne zastavila, táto istá vojna by takmer okamžite našla iný formát a pokračovala by buď na Ukrajine, alebo v globálnom meradle,“ povedal Basarab.

Zároveň poznamenal, že na základe skúseností z histórie „vojny nekončia, keď sa nevyriešia predpoklady a príčiny týchto vojen“.

